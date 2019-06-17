HBO製作的《切爾諾貝爾》（Chernobyl），在IMDb的分數滿分，被喻為勁過神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）。劇集以1986年的切爾諾貝爾核災為背景，震撼重現當時事件的始末及危機處理，還有極權政府如何禁止公開核事故的真相。如果大家都喜歡看真實感較重的劇集，可能都會喜歡看最近由著名導演列尼史葛（Ridley Scott）監製，《「法」妻》（The Good Wife）主角金球獎影后Julianna Margulies及在《權力遊戲》中飾演Davos Seaworth的Liam Cunningham主演的《伊波拉浩劫》（The Hot Zone）。

《The Hot Zone》由《「法」妻》（The Good Wife）主角金球獎影后Julianna Margulies主演。（劇集海報）

我們與伊波拉病毒的距離

去年剛果再爆發伊波拉（Ebola）病毒，由2018年8月至今已經釀成千多人喪生，而西非在2014年至2016年間爆發的伊波拉疫情，就導致逾1萬多人死亡。大家可能覺得離自己很遠，但若果不適當處理，很容易會擴散至全球。而《The Hot Zone》就正正改編自Richard Preston在1994年推出，是關於伊波拉病毒及其對人類的影響，暢銷廿年的同名小說，這部作品被著名驚悚大師Stephen King評為「畢生讀過最駭人的故事」。

在《權力遊戲》中飾演Sir Davos的Liam Cunningham都是好戲之人。（劇照）

故事主要講述一名醫師在肯亞發現有患者出現了以前從來未見的症狀，同時在研究中心有群靈長類動物出現病徵。其後動物被送到美國陸軍傳染病醫學研中心，但醫生兼中校Nancy Jaax（Julianna Margulies飾）在研究過程中發現這絕對不是普通的感染，雖然所有人都對這抱懷疑態度，在前輩Wade Carter（Liam Cunningham飾）及丈夫鼓勵下，決定要查明真相，透過科學揭露了駭人的真相，強迫軍方採取行動控制疫情。

伊波拉病毒除了對人類致命，對靈長類動物都有很大影響，亦能互相傳染。（劇集截圖）

透過患者體液傳染 死亡率高達9成

患有伊波拉病毒的病人會出現不同程度的症狀，包括噁心、嘔吐、腹瀉、膚色改變、全身痠痛、體內外出血、發燒等，具50%至90%的死亡率。伊波拉屬人畜共通病毒，主要的感染途徑是透過患者體液傳染，如血液、汗、嘔吐物、排泄物、尿液、唾液或精液等，因為伊波拉的極高致命率，加上至今仍然還未有合適的有效疫苗，伊波拉已經被列為生物性危害第四級病毒，也同時被視為是生物恐怖主義的工具之一。另外，除了《The Hot Zone》，有關伊波拉病毒的題材早在1995年已拍成電影《極度恐慌》（Outbreak），更由德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）及摩根費曼（Morgan Freeman）主演。如果有興趣的劇迷，能夠在National Geographic頻道觀看共6集的《The Hot Zone》。