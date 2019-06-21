【THE BOYZ專訪．有片】鶴年熱情推介香港鳳爪　學廣東話冧粉絲

韓國男團THE BOYZ由12位成員上淵、JACOB、泳勛、賢在、柱延、KEVIN、NEW、Q、鶴年、HWALL、善旴和ERIC組成，於2017年末正式出道，今年終於憑《BLOOM BLOOM》一曲首度奪得音樂節目冠軍，最近更舉行亞洲巡迴fan con，而上星期五則首度來港開騷，與香港THE B（THE BOYZ粉絲）見面。演出開始前，THE BOYZ抽空接受《香港01》訪問，與記者暢談對香港的觀感，以及THE BOYZ未來動向。

THE BOYZ上周舉行首次香港fan con。（劉智源攝）

演出當日下午，THE BOYZ抵達香港，馬不停蹄前往九龍灣國際展貿中心為演唱會綵排，行程可謂非常緊湊，不過THE BOYZ與記者見面時，仍然臉帶笑意，絲毫未見疲憊，記者慰問一眾成員：「你們辛苦嗎？」THE BOYZ立刻回應：「不辛苦！沒關係的！」讓記者能感受THE BOYZ的年輕活力，同時亦非常欣賞12位成員敬業態度。

演出開始前，THE BOYZ抽空接受《香港01》訪問。（劉智源攝）

雖然THE BOYZ行程緊湊，他們在台前幕後仍充滿活力。（劉智源攝）

今次是THE BOYZ首度來港和一眾THE B聚首一堂，上淵坦言心情相當激動，希望能為香港THE B呈獻精彩演出，而ERIC也感謝一眾THE B捧場，為了日後能再次來港與香港THE B見面，THE BOYZ會全力以赴演出。THE BOYZ成員之中，鶴年是港韓混血兒，今年初曾到訪香港，問及最想向成員推介的香港美食和地點，鶴年熱烈推薦吃點心，尤其鳳爪是鶴年最愛，他又介紹隊友欣賞「幻彩詠香江」，THE BOYZ成員聞言無不兩眼發光。可惜今次行程排得密密麻麻，THE BOYZ無緣抽空遊覽香港，相信他們要留待休假時，才能好好遊覽香港了。

港韓混血兒鶴年向隊友推介食鳳爪，以及欣賞幻彩詠香港，唔......（THE BOYZ Facebook）

THE BOYZ早前憑《BLOOM BLOOM》一曲勇奪音樂節目冠軍，當時THE BOYZ成員均喜極而泣，未來THE BOYZ又希望達成甚麼目標呢？NEW明言渴望獲得更多音樂節目冠軍，將THE BOYZ的音樂傳播開去，他又期盼能站上更多舞台與THE B見面。在今次訪問中，THE BOYZ還即場學廣東話氹一眾THE B，想看的話就要點撃睇片啦！

THE BOYZ希望未來有機會再次來港演出。（劉智源攝）

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