【白色強人】方紹聰闖幼稚園取材真實血案　6死44傷當年轟動全港

由郭晉安、馬國明、唐詩詠、李佳芯等主演的新劇《白色強人》除了探討備受關注的醫療改革問題之外，劇中不少情節都是根據現實中發生過的新聞事件加以改編。在第五集中，飾演精神病患者的方紹聰（奶仔），硬闖幼稚園襲擊多名師生，似乎在影射於1982年發生的「元洲街邨安安幼稚園斬人案」。

劇情講述方紹聰飾演的精神病患者闖入幼稚園，更挾持老師。（電視截圖）

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劇中講到一名懷疑精神有問題的中年男子（方紹聰飾），與太太離婚後失去女兒的撫養權，之後精神開始出現問題，他硬闖屋企附近的幼稚園，聲稱接囡囡放學，但幼稚園老師察覺情況有異，勸他離開不果，該男子手持𠝹刀刺傷男老師後，轉而向小童下手，後來被警方射中頭部重傷送去明成北醫院。

該男子刺傷男老師後，闖入音樂教室。（電視截圖）

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事實上1982年曾發生一宗轟動一時的持刀斬人案，長沙灣元洲街邨居民李志衡，先於家中斬死母親及妹妹，再衝到附近的安安幼稚園，闖入課室亂刀斬殺上課幼童，及後再到球場瘋狂追斬途人，警察最後開槍將其制服。事件當時轟動全港，報道形容為「香港開埠以來單人殺傷最多一宗血案」，共造成6死44傷，其中4名死者是學童。

一班小朋友嚇到大喊！（電視截圖）

1986年以本案為故事背景的電影《癲佬正傳》上映，由於涉及精神病人議題，曾引起部份人士抗議，一度被政府禁播，幾經爭議才上映，更獲第六屆香港電影金像獎最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳男配角、最佳美術指導五項提名，而飾演精神病患阿全的秦沛，憑此戲獲得金像獎及台灣金馬獎雙料最佳男配角。

秦沛血淋淋嗌着「有殺無賠」，至今仍令人印象深刻。（網上圖片）

梁朝偉在《癲佬正傳》中也是飾演一名精神病患。（網上圖片）

當年秦沛在戲中一句「有殺無賠」的經典對白，至今令人記憶猶新，一幕幕血淋淋的畫面，讓人看得背脊發涼。而奶仔在劇中的演出也獲讚非常出色，更有觀眾表示「睇到打冷震」，奶仔在接受《香港01》訪問時，就表示自己亦非常欣賞秦沛的演出：「其實呢套電影我以前睇過，今次我接到劇本之後都第一時間諗到呢套戲，我都知係由當年嘅真實事件改編，但係我今次冇特登好鑽研咁睇，因為都想留返一點創作空間畀自己，當然秦沛大哥做得好好，但我怕自己潛意識忍唔住學咗秦沛大哥個演法，所以今次只係搵咗啲精華片段睇，自己再諗下點樣創作。」

奶仔呢一幕，同秦沛在《癲佬正傳》中的演出有異曲同工之妙。（電視截圖）

劇中一班小朋友面對頭部流血、手持𠝹刀的奶仔，即時大喊，原來為了拍到小演員的真實反應，奶仔都下了不少苦功：「原本我覺得平時同其他演員拍嘢都係同佢哋玩呀，做朋友開心啲，所以我成個朝早都同班小朋友玩，點知拍嘅時候就出現問題，佢哋完全唔驚我，完全投入唔到，之後我就嘗試諗點樣同小朋友合作，我就決定唔同佢哋講嘢，等佢哋慢慢覺得我陌生，搞到啲小朋友都唔夠膽同我傾偈，我自己坐開一邊，但有個小男孩好大膽走嚟問我『哥哥其實你唔係壞人嚟㗎可？』我同佢講『我係壞人嚟』，佢就好驚咁走咗。所以大家見到畫面啲小朋友喊，佢哋係真係喊。每次完咗一個鏡頭，家長、導演都要用15分鐘去平息返小朋友嘅情緒，抹走佢哋嘅眼淚。」不過奶仔最後都有同一班小演員解釋，一切只是為了拍劇，希望小朋友不要介意。

為了令小朋友更投入演出，奶仔不惜扮到凶神惡煞，嚇到一班小演員即時大喊。（電視截圖）