【女人30+】吳謹言成名前日夜跑劇組　最窮戶口剩得200元

去年一部清裝劇《延禧攻略》令吳謹言爆紅，魏瓔珞一角使她紅遍大江南北。至今人氣高舉不下的她因此更躋身一線女星地位，工作接踵而來忙個不停。而大家都知道在她成名之前只是小演員一名，而未知原來她曾有一段「窮」酸事。就在近日在綜藝節目《女人30+》中她大談過往，分享年齡上快成為30歲的女人心情，揚言以工作為先感情事就先擱置，更一度講到哽咽添。

吳謹言因為魏瓔珞紅遍大江南北。（《延禧攻略》微博圖片）

在成名之前吳謹言一直跑劇組，只是飾演一些小角色，有好幾年時間她無論春夏秋冬都是搭乘交通工具四處奔波去拍戲，所以她對北京的地鐵﹑巴士如何轉換都非常熟悉。就在這段時間工作機會不多，她最終嘗試到「窮」的味人道，這一段經歷令她非常難忘：「我記得特別清楚是，我去超市逛了一大圈了以後，刷卡的時候收銀員就跟我說『不如意思，你的卡餘額不夠了』就這個時候我才看，我的卡裡面還有200元（人民幣）。」連買東西都要停一停，諗一諗。



當時連小明星都不是的她，絕對無因為如此而放棄，亦無為此想要紅或達到經濟上的富足而找個依靠，就好似找個經濟上不差的男人嫁了就算之類。她揚言當時根本就無想過嫁人：「不行，可能小時候性格是就打死不回頭，一定要選擇自己的路就要往前走。不想太依賴別人，就是不會去你把這種戀愛﹑婚姻看成一種幫助或是說一種依賴。」強調萬大事都要靠自己。

吳謹言成名前不停跑劇組。（《女人30+》截圖）

吳謹言最窮的時候身上只得200元人民幣。（《女人30+》截圖）

個性上有魏瓔珞堅強不息影子的她有男人獨立的一面，目前完全無打算結婚生子以工作為先：「我現在還在拼我的事業，繼續努力沒有時間。」但因為自己個性比較強，亦希望將來的伴侶亦比自己強一點：「另外一個人他不能比我弱，他比我強一點點，剛好他這一點點，可以給我一個方向。但並不是告訴我該怎麼做，該怎麼做還是留給我自己，就是那麼一點點。」承認自己是屬於主動型，只要自己喜歡的人一定會全力以赴去追求。

吳謹言承認自己在感情上是比較主動的人。（《女人30+》截圖）

還有518天她就到30歲，在未到這個年紀的時候，她其實已經感受到年齡帶來的恐懼。除了頭髮愈漸愈少之外，她都非常害怕素顏：「 以前我覺得自己素顏很好看的，現在一天不化妝我就急啊！」雖然年齡會使女人恐懼，但她恐懼之餘亦非常有目標：「我希望自己30之後我想成為想要的一種女性，對於事業和生活都更游刃有餘一些，比如像秦嵐姐有餘力去關心身邊的人，可以去給與我能幫助的人我自己幫助。我對於變成這樣一個成熟的女人挺向往的。」同時亦忍唔住哽咽。

吳謹言想成為秦嵐般如此成熟的女人。（《延禧攻略》微博圖片）

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