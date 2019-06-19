【教束】岑珈其食學校飯盒食到嘔　細數中學校園「四宗罪」

由陳秀雯、廖啟智、劉俊謙、朱栢謙、岑珈其主演的劇集《教束》逢星期一至五晚21:30在ViuTV 99台播出，一班學生與老師、校長之間的校園生活勾起觀眾們不少中學回憶，因此話題不斷。

相信大家在讀書時期都少不免同老師、校長和家長「鬥智鬥勇」，與同學們一齊奮鬥、玩耍、學習等相處的點滴都是人生中濃墨重彩的一筆，除了開心的回憶，亦都有不盡人意的一面，而《教束》中就力數了中學學校的「四宗罪」。

以校園生活為題材的劇集《教束》勾起不少觀眾的中學回憶。（《教束》劇照）

一：難食飯盒

大家記不記得當年中學吃過的難食飯盒？很多學校都不讓初中生外出午膳，若然家裏沒有預備飯盒，初中生就只可訂學校的飯盒，但不知為何學校飯商供應的飯盒都特別難食，一開蓋那些倒汗水就通通滴落飯盒內，把飯餸浸濕，想起都覺得恐怖！《教束》內一班初中生亦難頂這些飯盒，所以由麥浩賢（岑珈其飾）帶領的不老騎士學生會內閣就為學生們準備了好味的咖喱飯盒，學生們都大表支持，可惜不老騎士卻遭到學校多番阻撓，究竟最後不老騎士能否成功為學生爭取改善飯盒質素？

不老騎士為學生準備好味的咖喱飯盒，卻被梁sir阻撓。（《教束》劇照）

二：Hea教老師可恥

回憶中學時代，好慶幸身邊很多老師都很有教學熱誠，但亦不乏唔少「老海鮮」或Hea教老師，他們大多Hea教等出糧，浪費學生寶貴的時間，對着這些沒有教育熱誠的老師真的令人火滾。《教束》內的老師大多仗著自己是「老海鮮」，將一些雜務交給「食物鏈低層」的合約老師或教學助理處理，而盧Sir（劉俊謙飾）雖然不算太Hea教，但他為了保住飯碗，無所不用其極地收買學生和幫助學生出貓，做了一個極壞的示範，而這一切已經被副校長林美芬（陳秀雯飾）見到。

為了保住自己的飯碗，劉俊謙飾演的盧Sir不惜收買學生，幫他們出貓。（《教束》劇照）

三：學生之間搞小圈子、玩杯葛

校園生活本應十分美好，但不少學生在中學時期都會遇到一些搞小圈子、杯葛或排斥別人的同學。《教束》內精英班學生集體杯葛本應同是精英班的莊子（周漢寧飾），起因是莊子成績退步，被梁Sir（朱栢謙飾）調離精英班，本來承諾與莊子一同參選學生會的鄧學謙（唐浩然飾）亦背叛莊子，不讓他參與，而精英班學生更是對莊子冷嘲熱諷，幸好有麥浩賢為莊子出頭，並另組「內閣不老騎士」參選，與精英班競爭。

搞小圈子、玩杯葛應該是學生在每個階段都會出現的情況。（《教束》劇照 ）

四：只着重學生成績

無論是學校定家長，不少都將「成績」排在首位，忽略其他興趣活動，甚至以成績好壞去定義學生。《教束》內馬修書院的校長和老師只着重學生成績，除了實行「兩周一測」催谷學生，亦不鼓勵成績差的學生參選學生會或參加課外活動，甚至將學生的成績排名公布。雖然此舉可能是為了激勵學生更加努力讀書，但這種手法不但侵犯學生私隱，亦對學生造成不少壓力，更可能會傷害學生的自尊心。不知道大家認為學校應否公開學生的成績排名呢？