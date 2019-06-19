Somi見證出道單曲面世喜極而泣　回憶I.O.I時期慨嘆：我以前很紅

韓國女團I.O.I出身的女歌手 Somi 全昭彌本月13日以個人單曲《Birthday》再次出道，近日 Somi 落力四出宣傳新歌，例如當地網媒 Dingo 為 Somi 拍攝真人騷，紀錄 Somi 準備出道的點滴，當中 Somi 提及 I.O.I 時期的趣事，以及等待再次出道的心路歷程，粉絲聞言非常心酸，同時又慶幸 Somi 終於能成功出道。

Somi近日推出單曲《Birthday》，以個人歌手身份再次出道。（IG/@somsomi0309）

今次Somi真人騷除了拍攝錄製新專輯的過程，與高中同學相處片段，Somi還開腔大談I.O.I在2017年解散後等待出道的感受。Somi回想起從Mnet選秀真人騷《Produce 101》中勝出，以女團I.O.I成員身份出道後，自己從普通初中生搖身一變成為藝人，萬事都有人照顧周到，就連穿衣服也有人幫忙，令Somi一開始感到飄飄然，但Somi後來慢慢適應藝人生活後，已經沒有甚麼特別感覺。

Dingo為Somi拍攝真人騷，當中提及Somi的校園生活。（Dingo截圖）

回想起初出道時，身邊有工作人員照顧自己，Somi坦言有點飄飄然。（Dingo截圖）

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影片中又看到Somi大談I.O.I工作趣事，Somi大爆I.O.I某次工作，因為快要遲到而要乘坐水上的士，言談間她慨嘆：「以前我很紅的啊！」而I.O.I解散後，Somi有兩年多時間未有推出新作品，她也明言心情相當忐忑：曾經是很受歡迎的組合，但忙碌的活動後，又像火被熄滅一樣……這三、四年來我對未來一無所知。」幸好，Somi終於再次出道，而且Somi坦言在新公司THE BLACK LABEL帶領下，而Somi親自創作的《Birthday》出爐時，Somi更喜極而泣，可見她對今次出道非常期待。

談及I.O.I的工作趣事，Somi苦笑說：「我以前很紅啊。」（Dingo截圖）

I.O.I解散後，Somi直言感到前路茫茫。（Dingo截圖）

Somi看到《Birthday》MV時，不禁興奮落淚。（Dingo截圖）

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