【白色強人】長腿張曦雯着短裙成焦點　網民讚女神係最索醫生！

近期TVB熱播劇集《白色強人》大受歡迎，除了因為劇情吸引之外，劇集雲集一眾好戲之人鬥戲也令觀眾看得過癮，而劇中一班靚女醫生更成為焦點，當中飾演腦神經外科醫生的張曦雯（Kelly），在劇中大騷長腿，相當煞食！

張曦雯（Kelly）在《白色強人》中飾演腦神經外科醫生。（劇照）

李佳芯同唐詩詠在劇中都是以長褲亮相，形象幹練。（劇照）

作為一套醫療劇，通常醫生都着住手術衫或醫生袍，但Kelly飾演的阿Yan，就多數以短裙高踭鞋亮相，對比起同劇的李佳芯（Ali）、唐詩詠和馮盈盈的醫生制服明顯不同。Kelly在接受《香港01》訪問時也笑言劇中造型是特別安排：「我哋每一個角色都有唔同嘅造型，Ali個角色嘅個性係比較強啲、硬净啲，所以佢就多長褲，詩詠都係。咁我係比較多着裙嘅，可能因為我又係院長個女，有少少千金小姐Feel，好女仔，又細個啲，所以就會多啲着裙嘅造型。」

Kelly在劇中經常以短裙上陣，大騷長腿。（資料圖片）

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身形高䠷的Kelly，，一雙長腿相當吸睛，加上笑容甜美，性格開朗，深受粉絲喜愛！2016年Kelly首次參演TVB劇集《律政強人》，飾演事務律師Libby一角，當時已經有不少網民大讚她表現出色。去年她在《跳躍生命線》中演車房技工阿Man，也備受關注。Kelly經常在劇中大騷長腿，不過身高175cm的她就表示都有不少煩惱：「因為我特別高，所以啲裙就好似着褲吊腳咁，會短咗。每一次我拍劇啲人都會問我點解啲裙同褲會咁短，都係因為我個人高，搞到啲衫呀褲呀都好似短咗咁。」

Kelly同Ali曾合作拍攝《律政強人》。（網上圖片）

Kelly去年在《跳躍生命線》中演車房技工阿Man，同馬德鐘有感情戲。（IG@kelllycheung）

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Kelly形象大方得體，中英文都非常流利，擔任主持工作相當出色，當中最受歡迎的一定是旅遊節目《3日2夜》。她曾到毛里裘斯、馬爾代夫、澳洲、泰國拍攝，留下了不少精彩畫面，Kelly更以泳裝上陣，大派福利！

Kelly在《3日2夜》中有不少性感泳衣造型！（IG@kelllycheung）

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