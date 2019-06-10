【白色強人】涉社會議題勢成經典　都唔及佘詩曼呢部咁悲劇

由郭晉安、馬國明、李佳芯、唐詩詠、馮盈盈等主演的無綫醫療題材劇《白色強人》終於在今晚（10日）正式啟播，其節目賣點，可以瀏覽以下連結：

【白色強人】自製劇罕有涉社會議題 郭晉安馬國明為醫療改革權鬥

今次《白色強人》罕有地將真實的社會議題牽涉其中，大講醫院權鬥和暗諷醫療制度，有別於以往無綫主要探討生命和生存意義等的醫療題材劇，定必在未來數星期成為網民熱討話題之一，亦有潛力成為日後的經典。另一方面，《白色強人》亦是視帝郭晉安首次穿醫生袍演戲，不過講到做「醫生」卻非首次，因為3年前的《末代御醫》，飾演杜仲的他已曾演過「大夫」。

無綫劇《末代御醫》的宣傳海報，是女主角楊怡離巢TVB前最後一部播出的劇集。（劇集海報）

阿佘慘成炮灰

其實要拍醫療題材劇集，為求道具和場境逼真，製作費一定不能睇少，所以每逢此類劇集，基本上都能夠成為話題之作，繼而變成經典，例如創造出程至美（吳啟華飾）的《妙手仁心》系列以及「一件頭」（馬國明飾）的《On Call 36小時》等。唯獨由佘詩曼以及陳鍵鋒主演，以學護為主題的劇集《紅衣手記》例外。《紅衣手記》於2001年拍攝，但劇集首播卻於2004年在收費台「SuperSun新電視精選劇集台」，直至2007年，此劇才於無綫翡翠台放播，但卻非黃金時段播放（晚上8:30至10:30），而是在逢星期二至六的凌晨3點播放。

其實無綫真係拍過好多醫療題材嘅劇集：