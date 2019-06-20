【白色強人】將四大女神優點集一身　馮盈盈：唔好過度沉迷同上癮

最近以醫療改革為題材的TVB新劇《白色強人》討論度甚高，除了因為劇情貼近社會議題之外，一眾演員都深受觀眾喜愛。尤其是一班靚女醫生包括李佳芯（Ali）、唐詩詠、張曦雯（Kelly）、馮盈盈更成為焦點，更有網民指如果可以集合4位的優點於一身就最完美！

《白色強人》演員陣容強勁，更美女如雲。（IG@crystalfyy）

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《白色強人》演員陣容鼎盛，特別是女演員陣容更是美女如雲，無論是飾演心胸肺外科醫生的Ali同盈盈、飾演腦神經外科醫生的Kelly，還是飾演急症室醫生的詩詠，各有各美。不少觀眾都大讚新劇演員顏值超高！當中更有網民提議：「如果係Ali樣+Kelly身材+FYY把「淫」聲+詩詠內心就Perfect喇！」

李佳芯（Ali）在劇中飾演心胸肺外科醫生。（劇照）

新劇播出以來反應熱烈，連日來不少網民都大讚劇集靚女演員多。（網上截圖））

對於被網民大讚把聲，盈盈在接受《香港01》訪問時就表示：「我都唔知點解佢哋會咁理解，但起碼證明一樣嘢佢哋係鍾意把聲，先會有更進一步嘅遐想。咁我都控制唔到，但係最緊要唔好過度沉迷同上癮，有損身體健康就得喇。其實之前一直有人話覺得我主持嘅時候把聲太高音、太尖、太嘈，但嚟到《白色強人》佢哋竟然話欣賞我把聲，可能佢哋察覺到我拍劇嘅時候係有刻意去壓低啲把聲啦，令到可以更加切合呢個角色，唔會太突兀令觀眾睇得好出戲呀、唔投入呀。咁我都好感激網民都有睇到我呢一方面嘅努力同付出，表示認同，對我做戲把聲畀咗肯定我。」

這次是馮盈盈參演的第3套劇集，也是她首度挑戰做醫生。（劇照）

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港姐冠軍出身的盈盈自然美貌與智慧並重，但沒想到她這次不是因為樣貌出眾被大讚，而是靠聲音勝出，不過盈盈一樣好感激大家的讚賞：「好多殿堂級嘅演藝人馬，好似肥肥沈殿霞咁，佢最標誌性嘅就係佢嘅笑聲。我覺得如果真係可以做到未見其人先聞其聲嘅話，咁起碼你建立咗一樣好標誌性嘅嘢，令到人哋一聽到你把聲就認得出。而且人哋話做藝人聲色藝好緊要，如果喺聲音嗰方面已經可以令到你好獨特，好易認得嘅話，咁就成功咗三分一喇。」

盈盈一向深受網民歡迎。（IG@crystalfyy）

今次同三位靚女合作，而且相比起Ali同詩詠兩位視后級人馬，盈盈算是演戲初哥，不過她就未感壓力大：「同三位靚女合作係榮幸，係開心事。咁我做返自己角色同本分，我哋唔係選美比賽，冇直接競爭。」為了演好角色，盈盈事前做了很多功課，除了記熟對白中的專業名詞之外，她更找擔任醫生的男朋友幫手：「我仲會向寶寶（男朋友）請教，自己又會上網睇醫學論文，睇返每隻藥嘅副作用呀，咩情況會用呀，因為要好了解先可以用個啱嘅語氣讀出嚟，演出嚟。從呢個過程中我都學到好多新嘅知識，所以嗰段時間我同寶寶啲朋友食飯可以聽得明佢哋講咩，好似上咗個醫生速成班。但我覺得自己付出過心機，真係幫到我做戲時肯定啲、自信啲，呢樣先係最大嘅得著。」

Ali同詩詠都是視后級人馬。（劇照）

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