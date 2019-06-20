鼎爺參與新節目《我的寵物》　承認勁錫自己隻狗：佢食得好過我！

李家鼎（鼎爺）今天出席TVB的TVB Amazing Summer節目發布會。而這個夏天鼎爺的綜藝工作非常之多，除了將會拍攝《阿爺廚房》第四季之外更有兩個綜藝節目會播出，分別有《懿想得到》和《我的寵物》。

鼎爺與一眾年青藝員拍攝綜藝節目，合作得十分開心。（梁碧玲攝）

鼎爺在拍攝《我的寵物》過程中，感覺特別深刻，他說：「我可能前世殺得多寵物，今世要我照顧返佢哋，好似猫狗蛇鼠我都玩過。我對佢哋好好，我隻狗我會煮好多食嘅畀佢哋，好多人唔知道舊底嘅狗食乜，所以大部份人都餵佢哋食狗餅。唔係唔好，但要睇返隻狗承受到乜，譬如牛肉敏感就用其他代替。所以做我寵物真係好幸福，食得好過我本人，連我啲徒弟同學生都咁講。」

鼎爺表示自己是一名愛寵物之人。（梁碧玲攝）

在台上鼎爺說到要養寵物一定要養到終老，這是主人的責任。鼎爺分享到之前養的狗狗也養到牠16歲才離世，他自己面對與寵物的生離死別直言相當不捨：「佢既一生交咗畀我，唔可以話虐待佢。年紀大咗明白一定有生老病死，會唔會唔捨得呢，咁一定有，但要睇開，同埋我唔當佢係狗，我當佢家人，咁佢要離去，我一定會畀佢舒服咁走。」

鼎爺養寵物從來也是當牠們是家人對待。（梁碧玲攝）

親解樣惡原因 鼎爺：「其實我好Ｎice！」

鼎爺除了台上說到這次綜藝節目的經歷，與鼎爺在綜藝節目合作的麥美恩更和鼎爺開玩笑，說拍攝時候他神情兇狠，在拍攝綜藝節目時候要恭恭敬敬。鼎爺接受《香港01》訪問時候為自己平反：「我樣惡，可能係我隻眼問題，加上我又唔係成日笑。同埋其實公司成日安排我接嘅劇都係做壞人，表面做法一定要兇狠，忠於劇本一定要落力去做。其實我好Nice，好多人聽到我個名就驚，但其實都係傳言，冇仇冇怨點解要惡。多個朋友好過多個敵人。」