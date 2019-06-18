【九龍不敗】鄭嘉穎爆畢生難忘經歷　喺澳門拍戲拍到被通輯

電影《九龍不敗》今天（18日）舉行首映禮，而鄭嘉穎與劉心悠是戲中的主要演員，當然有出席支持這個首映禮。二人繼電視劇《步步驚心》後再度合作，不過嘉穎覺這次有點可惜：「其實今次同心悠好少對手戲，得一兩場，希望下次多啲。」

鄭嘉穎拍完電影《九龍不敗》後，往後想接多一點動作電影，因為希望趁著還能跑得打得的年紀想再接多一些這類型電影。（陳順禎攝）

在拍攝電影過程中，有一件事情令到嘉穎畢生難忘：「我係飾演澳門警察，有一場戲要追張晉，當時導演叫我喺某一座大廈跑出嚟，當我入到大廈準備拍跑出嚟嘅時候都有啲奇怪，因為有啲保安問我做咩入嚟，唔入得，但導演叫到緊係要入。拍完之後就同助手去飲咖啡，突然收到一個電話話叫我入警察局，我問做咩要去，佢哋話我被通輯，我話吓點解嘅，原來就係啱啱場戲埸地冇申請，仲要係澳門保安局局長Office，然後請哂成個劇組返去問話，而CCTV見到我個樣，所以要我返去問話。不過冇嘅，呢個係人生好寶貴經歷，有十幾個鐘喺裡面渡過。但係一讚嘅係澳門警察好Nice，仲問我想食乜。」

嘉穎說到動作電影中的動作場面會容易令人留下深刻印象，所以在電影市場中打戲是必需要。（陳順禎攝）

而心悠在這套戲中嘗試了人生第一次的特技化妝：「戲中我係飾演切除咗胸部嘅女性，所以我要包扎住上半身，然後我胸口黐上一塊皮。化妝時候勁多人喺我個胸度畫畫，都好特別。另一場係張晉面前show個胸畀佢睇。其實拍呢套戲都幾辛苦，因為扎住個胸又要跑嚟跑去，其實好難忘。」