【逃犯條例】陳家樂IG連呻失眠︰早排都有啲唔開心嘅報道影響心情

陳家樂（Carlos）周四（20日）出席「Tvb Amazing Summer」記者會，為有份拍攝的綜藝節目《12個夏天》宣傳。節目中，他會夥拍連詩雅（Shiga）到韓國濟州島旁的本島體驗生活，有到農地耕田﹑養牛場學養牛和出海捕魚等工作。他直言︰「好鍾意呢個體驗，因為平時去旅行，去啲城市，可能自己一個或者同班朋友都好容易做到，但呢啲拍攝上安排比我哋嘅經歷都真係千挑萬選。」

Carlos指今次是第一次跟Shiga合作。（梁碧玲攝）

被問到會早前有報道指Carlos的緋聞女友陳瀅跟羅天宇去日本旅行，Carlos就笑言︰「佢哋去旅行唔關我事啊。」（梁碧玲攝）

近來Carlos在IG常常有指自己失眠，他解釋是因為生活忙碌和擔心自己的前途。碰巧現時政府因為修訂《逃犯條例》而引起軒然大波，被問到會否是關心香港的情況，他指︰「咁早排都有啲唔開心嘅報道睇到，都有影響心情，但係都過咗去，希望盡快復返正常。」

Carlos上載片段指自己失眠。（Instagram@carlosbb）

Carlos連番話自己沒有睡覺。（Instagram@carlosbb）

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