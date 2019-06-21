【倚天屠龍記】宋青書變抗元烈士死得突兀　金庸迷狠批亂改原著

內地劇《倚天屠龍記》終於大結局，除了張無忌及趙敏退隱江湖，其他人物跟原著小說卻有著頗大改動，最為人垢病是人人變晒抗元烈士，而本應是奸角的宋青書，也為救父親宋遠橋而死，最後更感動到周芷若，接受了他的愛意，含笑而終，但這個改動卻惹來金庸迷不滿。

宋青書死前向周芷若示愛，一生為情所困。（Youtube影片截圖）

宋青書在《倚天屠龍記》中，一直屬於悲劇人物，他是武當七俠之首宋遠橋的獨生子，在第3代人物中武功才智尤其出色，而且外貌生得玉樹臨風，外號是「玉面孟嘗」，更被視為未來武當掌門的接班人，前途不可限量。卻因為遇上周芷若而泥足深陷，金庸原著中講到他偷窺周芷若，被師叔莫聲谷發現而動殺機，在劇中更加深了他的惡行，甚至意圖侵犯周芷若。

周芷若最終含淚點頭，接受了宋青書。（Youtube影片截圖）

宋青書生命倒數：

+ 3 + 2

但宋青書的最終結局，卻有著不同版本，在原著中被俞蓮舟打至重傷，再在武當山被張三丰一掌打死。至新修訂版則是被俞蓮舟擊敗，回到武當山見到父親及張三丰後，激動吐血而亡。不過在劇集中，卻有多個不同結局，1994年馬景濤版，宋青書為救周芷若被宋遠橋誤殺。2001年吳啟華版，宋青書結局是跟失憶的周芷若共度餘生。2003年蘇有朋版，為救父親宋遠橋，中了周芷若的九陰白骨爪而亡。到2009年鄧超版，則是跟回原著，宋青書回到武當後，內傷復發而死。

下圖是祝緒丹美態：

+ 10 + 9 + 8

到2019年的最新劇集版本，卻徹底為宋青書洗白，先是為救父而被周芷若所傷，之後群雄跟元軍在少室山大戰，又以身為父親擋掉長矛而死，死前再一次向周芷若表明心意，終於感動到對方流淚，更點頭接受了他的愛意，最終宋青書含笑而終。但這個抗元烈士版本，卻令金庸迷十分不滿，認為這位奸角變成了另一種面貌，失去了原著神髓，還是跟足原著比較順眼。