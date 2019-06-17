【倚天屠龍記】金庸作品奇異生物　有一隻逾百歲仲長命過鵰兄

無綫熱播的內地劇《倚天屠龍記》，劇中張無忌之所以能一人力戰六大派，皆因他練成了九陽真經及乾坤大挪移，而無忌發現九陽真經的經過亦頗為曲折，就是在一隻白猿肚腹中取得。其實在金庸作品中，多次出現了極具靈性的珍禽異獸，除了《倚天》的白猿、《神鵰俠侶》的鵰兄，其他還有汗血寶馬、九尾靈狐、閃電貂等等，以下為大家帶來10種金庸筆下的奇異生物，百分百是小說中的重要角色。

白猿

初次在《神鵰俠侶》的尾聲中登場，當年覺遠大師追尋少林失經的下落，而盜經之人正是瀟湘子及尹克西，二人身邊還有一隻白猿，原來經書收藏在白猿肚腹，直至多年後，《倚天屠龍記》中張無忌在深山再遇白猿，並為其治療流膿的肚皮，取出經書後，白猿以仙果答謝張無忌，直至無忌離開，再無交代白猿去向，但由宋末至元明，估計白猿已逾百歲。

張無忌為白猿治理腹中傷口，才意外獲得九陽真經。（Youtube影片截圖）

在白猿腹中取出的經書。（Youtube影片截圖）

神鵰

在《神鵰俠侶》中的鵰兄，頗通人性，以毒蛇為食，曾是劍魔獨孤求敗的伙伴，遇上楊過後，更以行動傳授楊過劍魔的練劍方法，16年來陪著楊過行走江湖，鵰兄羽毛堅如鋼鐵，跑得快過駿馬，但身軀太重卻是飛不起來，襄陽大戰也有份登場。

楊過帶同鵰兄，一起行走江湖16年。（劇照）

鵰兄有多個版本，以台灣鄉土版最為搞笑。（Youtube影片截圖）

九尾靈狐

楊過帶同郭襄到黑龍潭，尋找九尾靈狐醫治萬獸山莊的史叔剛，九尾靈狐奔跑甚快，能在沼澤滑行，最後瑛姑將一對靈狐交給楊過，輪流放血治病。

九尾靈狐血液有治傷功效。（Youtube影片截圖）

九尾靈狐由瑛姑飼養。（Youtube影片截圖）

白鵰

《射鵰英雄傳》登場的白鵰，郭靖年輕時在蒙古所救的一對小白鵰，養馴後成為郭家的寵物，可載人飛行，在《神鵰俠侶》中，雄鵰被金輪法王所殺，而雌鵰飛撞石崖自殺殉情。

白鵰能載人飛上空中。（Youtube影片截圖）

汗血寶馬

郭靖年輕時在蒙古馴服的小紅馬，日行千里，流出的汗是血紅色，稱為汗血寶馬，跟隨郭靖在戰場衝鋒陷陣。

郭靖坐騎汗血寶馬。（劇照）

玉蜂

《神鵰俠侶》中小龍女所飼養的玉蜂，帶有蜂毒外，還能聽從小龍女的指揮，攻擊敵人，周伯通曾帶走了一箱玉蜂到絕情谷，再帶去百花谷飼養，才有了小龍女用針刺上「我在絕情谷底」的情節。

小龍女飼養的玉蜂。（Youtube影片截圖）

毒蛇

西毒歐陽鋒的獨門兵器上蛇杖，杖上養著兩條銀鱗毒蛇，中毒者必死無疑，而歐陽鋒曾以蛇毒毒殺海中大批鯊魚。

歐陽鋒蛇杖上養有兩條毒蛇。（劇照）

巨猿

《碧血劍》中袁承志在華山所養的巨猿，雄猿名叫大威，雌猿名為小乖，是袁承志少年時代的玩伴，更因為小乖不慎墮崖，才發現了金蛇郎君離世時身處的山洞。

袁承志養了雌雄巨猿大威和小乖。（劇照）

閃電貂

《天龍八部》中，鍾靈飼養的寵物，能像暗器般放出攻敵，牙齒上有劇毒，只聽鍾靈一人的指揮。

鍾靈飼養的閃電貂。（Youtube影片截圖）

莽牯朱蛤

號稱萬毒之王，能噴出毒霧，《天龍八部》中登場，曾毒殺閃電貂，其後被段譽誤服，自此段譽擁有百毒不侵的體質。