【頭條新聞】最強「二次創作」　唔洗24小時衝破17萬點擊！

當抗爭向暴力升級，你便墮入建制的把戲內。當權者會不惜一切地惹怒你，拉扯你的髮鬚，搧你的耳光，引誘你動粗。只要將你迫為暴徒，他們便有方法收拾你。唯一令當權者束手無策的，是非暴力與幽默。 約翰連儂（John Lennon）

近日，整個香港都充斥着濃烈的政治氣氛，就連一向被視為與政治扯不上關係的香港娛樂圈中，亦有不少人就事件表態，換來的正是極端的支持和反對。社會議題炒得熱哄，很多媒體亦爭相報道，惟各個平台，各持立場，實令觀眾一時間難以取信於任何一方。不過，出名議題貼地及風趣幽默的香港電台節目《頭條新聞》就獲網民大讚，尤其當中一個名為「食淋啲」的環節。

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食字食到破紀錄

透過以上的圖輯可見，主持羅啟新一人分飾兩角，並將無綫節目《食平D》系列二次創作，教觀眾烹調牛脷。儘管全個「食淋啲」環節完全沒有「正面」提過任何有關近日於香港發生的政治議題，但卻每一對白都似在回應「逃犯條例」的新聞，這種冷潮熱諷的「幽默」，恐怕只有香港人才能夠徹底明白。而這個「曲線揪擊」，更令《頭條新聞》最新一集的YouTube點擊率直線飊升，在短短不足24小時已吸引超過17萬人次收看，遠超比之前集數的成績。