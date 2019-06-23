【全民造星II】失落網上投票選舉　大熱洪助昇︰我都冇諗過會贏到

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》「Eye Catching Idol選舉」賽果周日（23日）正式出爐，這天也是96位參賽者（3名參賽者退選）第一次錄影兼見傳媒。一眾參賽者當中，不少已略有知名度，可能是YouTuber﹑又可能是上一季的參賽者，或者亦已參演劇集。《香港01》記者就訪問了64號的洪助昇（Aiden），外表高大靚仔，本身已是模特兒，也是太陽娛樂簽約的新晉演員，曾經拍過港台劇集《獅子山下2017》以及《火速救兵IV》，而他為ViuTV拍攝的節目《眾神的大陸》亦將於今晚首播，被問到為什麼仍然想參加《全民造星II》，Aiden表示因為他一直參與的演藝工作都是做演員，原來他本身想發展唱歌的事業。

今日「Eye Catching Idol選舉」結果出爐，五個直入60強的參賽者為︰（左起）53號王焯南（Louis）﹑18號黃浚銘（Boris）﹑86號陳軍政（Cotton）﹑29梁德忠（Tank）和85號趙敬賢（酒粒仔），可以直接進入下一回合賽事，反觀原本是賽前大熱的洪助昇因無法躋身Top 5而要參加第一輪淘汰賽。（梁碧玲攝）

朋友多用IG 早沒信心Eye Catching Idol選舉勝出

Aiden失落「Eye Catching Idol選舉」的五強，他卻表示自己一直也沒有太大信心，「其實我一開始知道有呢個選舉嘅時候，我係仲驚緊會唔會100個心都冇，因為我自己冇乜朋友用Facebook，依家都係用IG多，咁嗰陣佢哋話我大熱都好啦，但其實我都冇諗過『Eye Catching Idol』我係會贏到，因為其他參賽者佢哋可能都係Youtuber，或者網上人氣都好高，所以我覺得輸都好合理，都冇話唔開心或者點樣。」

Aiden對於自己失落「Eye Catching Idol選舉」並不感到意外。（梁碧玲攝）

沒跳舞根底 為跳《前傳》日練14小時傷膝蓋

Aiden早前在初選的時候已經展露過他的歌喉，連節目監製花姐也大讚他暖男的外表，Aiden就透露自己對於跳舞方面就是他的弱點，他說︰「我跳舞比較弱，因為我冇跳舞底，咁之前跳《前傳》（節目主題曲）都好努力學緊，所以我覺得跳舞方面要再加強多啲。」他又大爆自己學跳《前傳》時的吃力，「嗰陣係一日用14個鐘排舞，跟住連續排咗一個禮拜，咁嗰段時間係膝蓋有傷嘅，因為唔係好識用力，啲腳趾都瘀咗，自己覺得都盡咗力去跳就得。」對於今日錄影的淘汰賽，Aiden就表示因為是表演自己比較有把握的唱歌項目，所以他對自己有信心。

Aiden笑的時候有酒粒，又有184cm的身高，外表討好。（梁碧玲攝）

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