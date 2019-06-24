【金曲獎】睽違7年合體為獻唱《十七》　S.H.E：這首歌意義重大！

亞洲女子天團S.H.E將於第30屆金曲獎頒獎典禮擔任表演嘉賓，距離上次一起登金曲大舞台演出已是7年前，3人難掩興奮表示：「能夠再次一起踏上金曲獎舞台，又是這麼重要的30週年盛會，真的是又興奮又開心，期待能帶給大家精彩的演出。」

她們這次挑選歌曲《十七》作為表演歌曲，其實背後有相當深刻的含義，S.H.E解釋：「這首歌對我們來說意義真的非常重大，我們一路出道17年橫跨了金曲30一半以上的時光，想要把我們的青春，跟所有共同在聽華語音樂的人的青春，一起在第三十屆金曲獎唱出來。」

今年這支單曲同時角逐「年度歌曲獎」和「最佳音樂錄影帶獎」，S.H.E對於「雙入圍」特別開心：「能與所有優秀的音樂人一同參與這次盛會，覺得非常榮幸！」

為了讓大家耳目一新，《十七》將重新編曲、配唱錄製，S.H.E也透露在準備表演的過程中滿滿的「洋蔥」，因為3人特別進錄音室錄製歌曲合聲，配唱製作人馬毓芬被完美純真的合音所感動，S.H.E感性的分享：「我們一起進到小小的錄音室中，彷彿回到以往錄製專輯時的感覺，有聒噪、有笑、有淚。」

這次單曲《十七》有望角逐「年度歌曲獎」和「最佳音樂錄影帶獎」，被問到當天會不會帶幸運物，S.H.E幽默回應：「我們就是彼此最重要的幸運物，也希望我們3大顆吉祥物『真真』Hebe，『善善』Ella，跟『美美』Selina，可以為金曲30帶來滿滿的幸運，期待我們的演出可以為整個典禮增添一些些色彩，更希望大家可以在這次典禮上得到很多的力量跟快樂，能繼續往下個30年前進。」

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