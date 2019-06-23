【全民造星II】胡學軒自爆被人話奸樣︰要睇吓點樣笑得親和啲！

ViuTV大型選秀節目《全民造星》去年成功製造不少話題，吸引了一群粉絲，更成功捧紅兩隊男子組合︰MIRROR和ERROR。今年ViuTV又再添食，周日（23日）是《全民造星II》第一次錄影，亦是96位入圍參賽者（3位參賽者退選）第一次見傳媒。《香港01》記者訪問了其中一位已吸引了不少粉絲的參賽者——41號的胡學軒（胡仔）。他本身會去Busking，又常常在商場表演唱歌，已有一定名氣，但他就表示不參加上一季是覺得自己「未ready好」，所以上屆沒有參加，去到今年，他覺得就算自己跳舞未達到標準，都希望自己試一試，勇敢挑戰自己。

胡仔（左一）的聲線不錯，相信在唱歌的才藝表演方面可以突圍而出。（梁碧玲攝）

零跳舞底子 睇Playback覺得尷尬

胡仔直言跳舞對於他來說是一大難關，「因為我自己本身係冇跳舞，係零嘅，但係要喺短時間內跳到一定嘅程度，起碼要拍到MV呢，對我嚟講係一個挑戰囉，所以我自己都好努力去將勤補拙。」他又指有時看自己跳舞也會感到有點尷尬，「就算我初選嘅時候，我都有去練，雖然好短嘅舞，但係我都練咗好耐，即係對鏡啊，睇返啲片啊，都會覺得自己過唔到自己嗰關。」

胡仔在節目未出街前已吸引了一班粉絲，他表示非常感謝大家的厚愛。（梁碧玲攝）

笑得唔自然 有人話佢個樣好奸？

胡仔面對鏡頭的時候，較少笑容，相信是仍未習慣和緊張，他也解釋自己笑的時候有點不自然，「有時啲人話鍾意我笑多啲，我笑係要自然地，即係可能嗰樣嘢好笑就會笑，但係可能啲人叫我影相笑，就好唔自然嘅，所以我都要練習下點樣笑，笑得好睇，有時笑得好奸咁樣就唔掂囉。（有冇人話過你個樣係奸呢？）都有嘅，所以我都要睇吓點樣可以做到親和啲啦。」相信多點對鏡頭就自然會習慣喇！胡學軒透露第一輪比賽也是預備了自己最拿手的唱歌表演，自言也有信心，希望可以做到平時的水準。

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