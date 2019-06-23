Jisoo@BLACKPINK客串《阿斯達年代記》　14秒古裝演出震撼Twitter

韓國tvN電視劇《阿斯達年代記》演員陣容可謂星光熠熠，不只有實力派演員張東健、宋仲基、金智媛、金玉彬擔綱演出，連2PM泰國成員Nichkhun亦有份客串，而昨晚播出的《阿斯達年代記》則有人氣女團BLACKPINK成員Jisoo粉墨登場，飾演宋仲基已離世的情人。雖然Jisoo出場時間不足20秒，更只有約5秒時間清晰可見Jisoo的臉龐，仍令BLINK（BLACKPINK粉絲）、K-pop迷和劇迷非常高興。

BLACKPINK的Jisoo獲邀客串演出《阿斯達年代記》，飾演宋仲基的情人。（IG/@sooyaaa__）

Jisoo出場時間甚短，其古裝造型仍令劇迷心動。（《阿斯達年代記》截圖）

究竟咁短時間，Jisoo做咗啲乜？

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Jisoo飾演宋仲基（飾演薩雅）的情人賽娜萊，在14秒的戲份中，Jisoo僅僅獲宋仲基贈送手鐲，並深情擁抱宋仲基，以交待兩人的情侶關係，鏡頭一轉，金玉彬（飾演太遏何）出場，向宋仲基表示已殺害Jisoo，令宋仲基大受打擊。雖然Jisoo在《阿斯達年代記》出場不久即已被殺，仍讓她登上Twitter全球熱搜，可見BLACKPINK世界上已有一定程度人氣和知名度。

#JisooOnArthdalChronicles（Jisoo在《阿斯達年代記》）隨即成為Twitter趨勢第一名。（網上截圖）