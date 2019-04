BLACKPINK參與美國音樂節引轟動　Lisa被瘋狂搜尋：個瀏海妹好正

韓國女團BLACKPINK新專輯《Kill This Love》音源於4月5日面世,四位成員Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa近日在韓國、泰國、美國等地宣傳新專輯同名新歌《Kill This Love》,BLACKPINK更獲世界級音樂盛典「Coachella」邀請,與Ariana Grande、Billie Elish、Dennis Lloyd、H.E.R.、Jaden Smith、Staroz、還有同樣來自韓國的Hyukoh和Jambinai等音樂人參與演出,成為首隊登上「Coachella」舞台的韓國女團。

BLACKPINK成為首隊登上「Coachella」舞台的韓國女團。(Getty Images)

四位成員中,Lisa表現最受網民關注。(Getty Images)

+ 20 + 19 + 18

BLACKPINK的表演長達一小時,先後獻唱《DDU-DU DDU-DU》、《Stay》、《Whistle》、《Kill This Love》、《Playing with Fire》、《Boombayah》、《As If It's Your Last》等歌曲,Jennie亦有獻唱個人單曲《Solo》。BLACKPINK的表演不只獲Billboard、BBC、MTV、Metro等媒體報道,更造成Twitter轟動,網民尤其對瀏海馬尾的Lisa大感興趣,紛紛在網上搜尋「Coachella瀏海女孩」(Girl with bangs in Coachella),又表示「雖然我不是BLACKPINK歌迷,不過瀏海女孩真的不得了!可以告訴我她是誰嗎?」、「BLACKPINK那個叫Lisa的女孩極有魅力」、「沒有惡意,不過我想BLACKPINK的Lisa踩在我身上!」可見今次表演令Lisa收獲大批粉絲。

網民紛紛搜尋Lisa是何許人也,又明言要成為她的粉絲。

有網民更將Lisa與時常紮馬尾的Ariana Grande封為「馬尾天后」。(網上截圖)

受到全球網民矚目,相信Lisa心情也不俗,近日頻頻分享在美國閒餘時的照片。(網上圖片)