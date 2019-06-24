《PRODUCE X 101》再現「靈異」場面　金宇碩韓勝宇識瞬間轉移？

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》上星期五（21/6）公布第二次排名，TOP Media的金宇碩和李鎭赫力壓第一次排名榜首OUI練習生金曜漢，佔據第一、二位，而今次節目組更搞搞新意思，以網絡投票方式從第31至60名練習生之中，選出一名練習生復活。此外，一眾練習生亦開始為「主題評價」分組和練習，但有國民製作人（即《PRODUCE X 101》觀眾）發現該集片段出現「靈異」畫面，引起網民熱烈討論。

TOP Media的金宇碩在第二次排名成功登頂。（ 《PRODUCE X 101》截圖）

同樣來自TOP Media的李鎭赫則獲得第二名。（ 《PRODUCE X 101》截圖）

具爭議的場面是《U GOT IT》一組接受舞蹈訓練時，Brand New Music的李垠尚鼓起勇氣挑戰擔任Center（中心位置），事後獲導師權宰勝讚賞，然而，有眼利的國民製作人發現李垠尚與金宇碩、Plan A娛樂韓勝宇站在權宰勝面前，聽從導師的指教，但鏡頭轉到權宰勝，從他身後的鏡子倒影可見，金宇碩和韓勝宇已經坐在地上，除非兩人懂得瞬間轉移，否則有關片段顯然是剪接失誤。不過，基於鏡子倒影沒有見到李垠尚的身影，因此無法判斷究竟權宰勝當時是評價眼前的李垠尚，還是將權宰勝讚美他人的說話，套用在李垠尚身上。

上一秒仍可見金宇碩（左紅圈者）和韓勝宇（右紅圈者）接受評價。（ 《PRODUCE X 101》截圖）

下一秒卻發現兩人已坐在地上。（ 《PRODUCE X 101》截圖）

嚟睇睇《PRODUCE X 101》靈異場面是怎麼造成的

+ 4 + 3 + 2

有關場面在韓國討論區pann引起熱烈討論，雖然網民認為錯不在李垠尚，但有人認為，若節目組故意將讚美他人的說話，套用在李垠尚身上，不單會令本身獲讚賞的練習生受傷害，也會令觀眾對李垠尚反感。今次已非《Produce 101》系列首度出現剪接失誤，但節目組一而再，再而三犯下同樣錯誤，難免令「造馬」傳聞甚囂塵上。

去年《Produce 48》宮脇咲良進行等級評價時，其片段亦出現剪接失誤。（《Produce 48》截圖）

原來宮脇咲良都識瞬間轉移？