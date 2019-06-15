《PRODUCE X 101》李鎭赫獲雙倍福利票　孖金宇碩替UP10TION增光

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》昨天（14日）播出第7集，繼續上星期的Position（定位）評價。今集除了播出6組表演外，同時亦公布了Vocal、Dance、Rap和X各類別中，現場得票最高的4位練習生，分別是金宇碩、李鎭赫、姜賢秀和元奕。UP10TION出身的金宇碩及李鎭赫，可說是成功為組合增光！

今集的Position評價中，以臉紅的思春期《致我的思春期》、Wanna One《Day By Day》和Imagine Dragons《Believer》組的表演最受粉絲關注。除了精彩的表演，也播出了練習生準備舞台的花絮畫面，其中Ja Mezz & Andup & Mino《龜甲船》組練習時卻遇上大問題。組員由李鎭赫、Peak、權熙俊、李沅俊、禹濟元和李宥真組成，但當中只有李鎭赫實力較穩定，於是他擔當起帶領的角色。不過準備途中因各人實力不平均，練習進度變得非常散漫，令李鎭赫在鏡頭前大發脾氣。

《龜甲船》李鎭赫（右三）成為X組別第一名，可說是實至名歸。（Facebook/@produce101）

+ 6 + 5 + 4

由於《龜甲船》組屬X類別，有着比其餘類別高兩倍的福利票，因此備受觀眾及粉絲關注。心情急切的李鎭赫冷靜情緒時講到：「得不到福利票而被淘汰，當然會傷心，因為無法出道。可是更羞恥的是，準備了這樣（失敗）的舞台後淘汰，只要想起是《Produce 101》史上最差的舞台就覺得害怕。」李鎭赫一番說話獲不少觀眾大讚，看出他對表演的認真。幸好最後6人合力完成舞台，獲得不錯的評價，而李鎭赫也順理成章以680高票成為第一名，加上兩倍福利票，他在今個環節中得到33萬6千票，暫時排在第一位。

與李鎭赫一樣由UP10TION出身的金宇碩（中間），在Vocal組別拿下第一名。（Facebook/@produce101）