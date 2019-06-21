《PRODUCE X 101》金曜漢親自認證應援燈箱　金宇碩派糖冧爆粉絲

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》收視雖然正在下滑，不過仍無損一眾練習生的人氣，近日國民製作人（《PRODUCE X 101》觀眾）為了幫心儀的練習生拉票，在首爾各大地鐵站的燈箱落廣告，以提升練習生知名度，以及為他加油打氣。多位練習生如金宇碩、金曜漢、李瀚潔、南到賢等為表謝意，更親自到廣告燈箱自拍，令粉絲感到非常窩心。

《PRODUCE X 101》人氣王金曜漢和金宇碩先後到地鐵站，認證粉絲的應援燈箱。（《PRODUCE X 101》官網）

金宇碩在燈箱上撰寫感言，向一眾粉絲致謝。（網上圖片）

金宇碩還送粉絲糖果以示感謝。（網上圖片）

金曜漢亦有認證粉絲應援廣告。（網上圖片）

金宇碩與金曜漢點樣答謝粉絲呢？

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目前排名第一的金宇碩應援廣告燈箱遍及多個地鐵站，而金宇碩在本月15日到其中一個廣告燈箱拍認證照，他將燈箱上的粉絲留言一一收藏，又向粉絲贈送糖果，金宇碩更在廣告燈箱留言致謝，明言日後會再到訪，氹得粉絲非常高興；另外，在第一次排名儀式奪冠的金曜漢被網民目撃到清潭站拍照認證，該網民不禁在討論區「pann」留言，大讚金曜漢外表出眾。至於《PRODUCE X 101》第二次排名儀式中，誰將會奪得冠軍，就要收看今晚香港時間10點播出的《PRODUCE X 101》直播了。

拍攝認證照的練習生還包括BRAND NEW MUSIC的金施勲、李垠尚等（網上圖片）

認證廣告燈箱的《PRODUCE X 101》練習生