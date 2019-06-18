《PRODUCE X 101》練習生宿舍遭入侵　黃旼炫香港私生飯疑再犯？

近日韓國選秀節目《PRODUCE X 101》熱播，連帶練習生人氣急升，可是又惹來私生飯的問題出現。早前就有韓國傳媒講到，《PRODUCE X 101》宿舍疑似有粉絲入侵，當中有練習生私人物品被偷，甚至有練習生更要搬到其他地方進行合宿。而原來入侵宿舍的粉絲，竟是出名跟蹤NU’EST黃旼炫的港女私生飯。

早在今年2月，《香港01》已報道過這位名叫「Duckie」的私生飯，跟蹤NU' EST成員黃旼炫到日本的事件。當時記者曾嘗試聯絡當事人未果，卻被她在IG直斥記者「得閒」。似乎沉寂一排的「Duckie」，近日又因疑似潛入《PRODUCE X 101》位於坡州英語村的拍攝地而成為話題。早前「Duckie」在個人IG貼出兩張，從窗外往內拍攝練習生宿舍的照片，當中清楚見到練習生打開的行李箱。她更在其中一張照片寫上「X睇黎入面真係冇野（嘢）好食，個個帶勁多零食去」，嘲笑節目組膳食照顧不周到。

港女私生飯跟蹤NU' EST黃旼炫遭圍攻 被爆呃錢逾萬元後「潛水」

《PRODUCE X 101》熱播，竟出現私生飯入侵宿舍事件。（Facebook/@produce101）

「Duckie」大膽在IG上傳《PRODUCE X 101》宿舍內部的照片。（網上圖片）

態度囂張屢受批評 「Duckie」依然故我懶理

有私生飯潛入宿舍一事，後來在Twitter廣泛討論，引來海內外粉絲斥責。經一輪起底後，「Duckie」在個人IG轉發貼文講到「真係黑人問號左（咗），吹到我地（哋）偷野喎，點睇」，既否認偷取練習生物品，更標籤一同前往的另一私生飯。行為向來出位的「Duckie」，後來又補充自己曾在窗邊拿了一粒發霉的綿花糖，更反問網友「算唔算偷呀請問」態度囂張。雖面對大量粉絲的批評，但「Duckie」從來無驚過，表示即使大家檢舉她的IG也不能阻止她繼續追星。

「Duckie」在粉絲圈中甚「名氣」，有人幫她成立粉絲後援會更惡搞應援燈箱。（網上圖片）

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