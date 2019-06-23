【逃犯條例】楊千嬅刪R.I.P.圖激嬲忠粉遭離棄：明白我嘅人就會明

香港特區政府擬修訂《逃犯條例》遭到大批香港市民的反對，已引發了6月9日與6月16日兩次反修例大遊行，以及6月12日於金鐘政府總部外的示威行動，結果特首林鄭月娥表示會暫緩修例，但不撤回。而6月15日傍晚，一名黃衣男子於金鐘太古廣場平台掛起反修例的橫額，危站數小時後突然墮下，送院搶救後不治。事件令到不少香港人感到痛心疾首，包括一些此前未就反《逃犯條例》表態的藝人，亦有於IG和facebook上出post抒發沉重的心情和感受，楊千嬅亦是其中一位。

千嬅當晚POST嘅R.I.P.圖。(ig@yeungchinwah圖片)

千嬅於該名反修例的黃衣男逝世當晚，在她的IG post了一張寫上R.I.P.的圖片，悼念離世者。當晚有出post抒發感受以及沉痛心情的藝人還包括有鄭秀文、容祖兒、張敬軒、周柏豪、吳業坤、馮盈盈以及林泳淘等。不過，近日就有網民發現千嬅當晚所post的「R.I.P.」圖片竟然消失了，尤如沒事發生過一樣。有大批千嬅的忠實粉絲都紛紛於她的IG留言，表示對她感到好失望，直指千嬅：「連一句R.I.P.也沒膽post出來」、「你心口個勇字去咗邊？」、 「為了賺錢竟要如此低頭」、「從今以後會以你為恥，再見」，連聲痛罵毫不留情，更爆發了一股「unfollow」潮。

千嬅的ig已沒有了那張「R.I.P.」圖。(ig@yeungchinwah圖片)

而千嬅剛在澳門舉行完她的世界巡迴演唱會頭場，在完騷接受訪時被問到IG上的「R.I.P.」圖片消失一事，她說：「呢件事唔仔細回應喇，由始至終我都係嗰個楊千嬅，一直以嚟都係嗰個楊千嬅，明白我嘅人就會明白。我相信時間可以證明好多嘢。」

身為千嬅老公的丁子高，昨日亦於IG出post撐愛妻，表示：「世事就是這麼奇妙，本來可以看得見的最後也是看不見，本來可以講出口的最後也是不能講，本來有路可以走的最後也是沒出口。在生活上，這些看似的「本來」都是我們覺得理所當然，也是應該擁有的。但人生無常，當下才是最真實，何必苦苦追趕著這個「本來」呢？有時候看不見、不發言、最後的答案總會有人知道的。」

丁子高出POST護愛妻。(ig@real_ting圖片)

點擊下圖逐格睇當晚有份出悼念post嘅藝人，以及千嬅嘅靚相：