【婚姻合伙人】食字食到出神入化　人名地名不及終極彩蛋咁難搵！

無綫劇集最出名的除了是故事「易入口」之外，還有另一個非常顯著的特色，就是很喜歡將劇中的人物角色變成食字gag，最近播放、由楊明、黃德斌高海寧主演、由潘嘉德監製的《婚姻合伙人》亦不例外，而且今次還有生詞學習！由黃德斌飾演的地產公司老闆刑呇，當中的「呇」字，有多少人懂得發音？但其實「呇」字的粵音為「喜」，刑呇，即讀「盈喜」。而由古明華飾演的「徐懿蜚」，雖然較為大眾所認識，但卻並不常見，讀音為「隨意飛」。

其實還有很多角色名稱都大玩廣東話食字gag：

+ 4 + 3 + 2

地方、街道名亦不例外

除了人名之外，以地產為主題的《婚姻合伙人》劇組連地方名和街道名都不放過，故事一開始，楊明飾演的郎朝勇就率領下屬銷售大型樓盤「葛咸城」，而其實葛咸城是一個來自DC英雄漫畫《蝙蝠俠》的虛構城市；又例如之後三婆的單位是位於「斯朗拿道」，亦即著名葡萄牙籍球星C.朗拿度（基斯坦奴朗拿度）等等。其實劇中還有很多食字的地方名，往往能逗觀眾一笑！

睇吓你發現到幾多個：

+ 5 + 4 + 3

終極彩蛋有幾多人發現？

照以上圖片的邏輯，有些食字gag並不會以對白「告訴」觀眾，正宗「明就明」！而相信這一個彩蛋，絕對不是每個人都能夠察覺得到！《婚姻合伙人》的監製潘嘉德去年離開工作達43年的TVB，而《婚》劇是他離開前的尾二作品。至於最後一部，則是由黃智賢、陳煒以及張達倫等主演的劇集《好日子》。最令人意想不到的，是竟然在《婚》劇中找到《好日子》的縱影！

就喺呢一幕，睇吓大家搵唔搵到？（提示，放大睇會清楚啲！）（電視截圖）

《好日子》。