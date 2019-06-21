53歲羅霖重出江湖推寫真集　小清新風硬撼性感溫碧霞

有「美魔女」之稱的羅霖（Candy）於2015年以半百之齡推出首本個人寫真集《Timeless》大受歡迎，熟女魅力力壓一眾年輕花旦，果然薑還是越老越辣。事隔四年，今年53歲的Candy近日宣布再度出擊，推出第二本寫真集《Timeless凍齡美魔法》，與日前宣布推出第三本寫真集《海潮》、以半裸上陣的52歲溫碧霞（Irene）打對台，預料屆時書展將掀起一場美魔女大戰！

《Timeless凍齡美魔法》主要分享保養之道及凍齡秘訣。（羅霖IG：candylolam）

溫碧霞將捐出80本寫真集進行慈善拍賣，籌得善款全數捐贈給微笑行動幫助殘障兒童提供醫療。

兩位美魔女同時推出寫真集，自然避不了被拿來比較，不過其實二人各有各魅力。身為三子之母的Candy主打健康性感，與走噴血性感風的Irene走截然不同的路線，而尺度亦相對地細得多。 她於今日（21日）在IG首度公開寫真中兩張照片讓大家先睹為快，相中的她穿上少女風格的車厘子圖案比堅尼，封面則換上一套白色透視吊帶背心，面向鏡頭露出甜美笑容，完美融入背景中的花朵，充滿小清新的感覺。

羅霖大走清新風。（羅霖IG：candylolam）

溫碧霞絕對是羅霖的勁敵。

保養得宜的Candy透露今次寫真主要分享保養之道及凍齡秘訣，除了在香港取景之外，亦去了上海、泰國和韓國拍攝，共花了60萬投資。早前Candy接受《香港01》訪問時透露，今本寫真集共有六套泳裝，足足比第一本多了三倍，可見她非常重視今次作品，不容忽視。

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