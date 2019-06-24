鄭秀文與許志安重修舊好？　隔兩個月二人齊去Gym「合照」

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許志安自從4月被爆出軌偷食黃心穎後，形象大插水，而預計於9月舉辦的紅館演唱會亦因此被取消，演藝之路隨時「凍過水」。慘被背叛的鄭秀文（Sammi）於4月18日在IG發長文表示決定原諒安仔，並會一起面對不放棄對方，讓一切重回正軌。事件至今已發生兩個月，雖然Sammi對婚姻和安仔絕口不提，不過近日卻被眼尖網民發現Sammi破天荒與安仔世紀同框，似乎兩夫妻已經重修舊好。

Sammi正在為7月舉辦的紅館演唱會積極準備中，經常在社交網站與粉絲分享到健身室做gym的成果。20日她如常去gym健身練習時，在Instagram限時動態分享了一張自拍照，有眼利網民發現，照片裏的透明玻璃反射一位身穿白衫的男人，似乎正正就是安仔，可見Sammi與安仔經歷過風風雨雨後，私底下依然形影不離，攜手度過難捱時刻。

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Sammi正在為7月舉辦的紅館演唱會積極準備中。（Sammi IG：@sammi_chengsauman）

Sammi於20日更新IG限時動態，意外洩露許志安的身影。（Sammi IG：@sammi_chengsauman）

許志安現正暫停一切演藝工作，本來將於9月在紅館舉行的演唱會亦已被取消，而檔期亦據聞將由BOYZ頂上。

今年4月，許志安與黃心穎出軌的事件轟動全城。（黃心穎IG：@jacquelinebwong）

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