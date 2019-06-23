8年前與陳冠希一吻成名　Cammi謝芷蕙IG扮失憶唔認數：「EDC？」

24歲的𡃁模謝芷蕙（Cammi）於2011年與陳冠希「一吻成名」，親密照片更在網上流傳後轟動一時，雖然之後星途未見起色，不過近年她都主要靠做生意賺錢，更有指她變身小富婆全身名牌總值過百萬，她亦坦言自己只當娛樂圈是副業，可見她生活的確過得不錯。

Cammi現時變成網紅樣。（Cammi IG：cbbheree）

果然女大十八變！（Cammi IG：cbbheree）

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她只承認有整過雙眼皮和打針。（Cammi IG：cbbheree） 承認有整容：鼻和下巴打過針、割雙眼皮 不過最引人關注的並不是她有什麼成就，而是她一次又一次進化的外貌，由過去酷似NelNel的五官進化成今時今日的Cammi 2.0版本，簡直就判若兩人。雖然她過去曾承認整容事實，不過依然被不少人質疑她整容整上癮。她昨晚（22日）在IG限時動態中回應網民對她關於整容的提問，她直言整過（割）雙眼皮和打過針，而且不覺得這有什麼大問題。有網民打鐵趁熱，問Cammi哪些部份打過針，她亦大方回應：「（打過）鼻子，下巴打過針，可是都不合我心意，打得太長了，所以最後溶咗並決定不會再打了。」有網民質疑她的身材比以前變得玲瓏浮突，應該是經過後期加工，不過Cammi卻沒有對此回應。

她直言不會再在下巴打針。（Cammi IG：cbbheree）

被問會否抗拒談陳冠希 Cammi一句反問終結話題

被冠上「陳冠希前女友」身份多年， 雖然Cammi過去曾在寫真中大爆對方多項惡行，但她都曾親口承認自己當年是真心喜歡陳冠希，只是戀情曝光後二人已沒有再聯絡。事隔多年，有網民再提起舊事：「會不會好抗拒人提起EDC？」，不過Cammi則以一句「EDC？」就完結話題。EDC其實是陳冠希英文名Edison Chen的簡稱，其他人有可能不知道這個意思，不過畢竟曾經與陳冠希有過一段情，根本不太可能不知道EDC的意思，抑或Cammi覺得陳冠希在她生命中已不再值得一提，簡單略過就好？

Cammi與Edison有過一段情。（視覺中國）

Cammi婉拒回答關於Edison的問題。（Cammi IG：cbbheree）