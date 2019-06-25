【白色強人】3段三角戀輪番上演　醫療劇點都離唔開戀戀戀情

TVB最新醫療劇《白色強人》播出後大獲好評，不止在網上討論度甚高，首周收視更有27.7點，口碑收視雙豐收！劇集除了以探討醫療改革貼近社會議題、強勁的演員陣容、實景拍攝場面逼真作為賣點之外，劇中錯綜複雜的感情線亦備受觀眾關注，當中更有3段三角戀關係，吸引觀眾追看！

馬國明同郭晉安因為醫療改革問題意見不合，兩人將展開一番較量。（劇照）

新劇已經播出兩個星期，劇中郭晉安飾演的楊逸滔醫生因為醫療改革同院長（姜大衛飾）鬥到水深火熱，此外劇情加入了不少現實中發生過的案例加以改編，無論是權鬥戲還是醫生救人的戲份都相當精彩！不過隨着劇情發展，角色之間的感情關係也逐漸浮面，在昨晚（24日）播出的一集中，3段感情糾葛令觀眾好「肉緊」！

馬明同唐詩詠在劇中是離婚夫妻的關係，但分開後仍然關心對方。（劇照）

馬國明X唐詩詠X李佳芯

由馬國明飾演的心胸肺外科主管醫生唐明，醫術精湛，與急症室醫生蘇怡（唐詩詠飾）是離婚夫妻的關係，同時他還是Kennis（李佳芯飾）的上司。雖然唐明同蘇怡已經離婚，但兩人在公事上合作無間，就算分開了仍然互相關心對方，一直保持着曖昧不清的關係，更有舊情復熾的跡象。另一邊廂，Kennis見識到唐明的高超醫術，對他漸漸產生好感。不過蘇怡同Kennis一直是好友關係，兩姊妹愛上同一個男人，最後會怎麼發展呢？

馬明同李佳芯日對夜對，難免產生感情。（劇照）

+ 7 + 6 + 5

何廣沛X馮盈盈X吳沚默

劇中馮盈盈同何廣沛同樣都是心胸肺外科醫生，兩人一齊做手術，在同一個辦公室工作，自然就日久生情。在最新一集中，飾演德仔的何廣沛，為一個車禍受重傷的男孩完成手術後，豈料手術後男孩情況轉差，甚至要截肢保命，何廣沛大感失落，於是盈盈出言安慰，期間還主動向對方獻吻，雖然只有短短幾秒，但其實這是盈盈的熒幕初吻，而這一幕更被遠處的Macy（吳沚默飾）目睹。其實Macy一直暗戀德仔，事緣德仔曾親自教Macy縫線，多次出手相助，令Macy對他暗生情愫。不過盈盈同何廣沛兩情相悅，看來吳沚默只能祝福他們了。

馮盈盈主動錫何廣沛！（電視截圖）

+ 10 + 9 + 8

郭晉安X張曦雯X朱智賢X張達倫

郭晉安同張曦雯（Kelly）在劇中有不少對手戲，雖然Kelly因為醫改方案夾在院長爸爸（姜大衛飾）和YT（郭晉安飾）之間，但她一直視YT為偶像，無論在公在私都十分依賴對方。而YT同康橋（朱智賢飾）之間的關係亦不簡單，康橋老公Martin（張達倫飾）更懷疑她與YT有私情，懷有對方骨肉而打傷她，甚至因此與YT反目，要推倒YT改為支持唐明。

劇中張曦雯視郭晉安為偶像。（劇照）

在昨晚（24日）播出的一集中，張達倫懷疑安仔同朱智賢有私情。（電視截圖）