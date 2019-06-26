BTS寂寂無名時期飽受白眼　國會代表自爆曾無視防彈少年團惹抨擊

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國天團BTS防彈少年團在韓國和海外均有大批忠實粉絲，現時在全球人氣可謂一時無兩，不過七位成員Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、柾國經歷過寂寂無名時期，或許曾被不少人無視和白眼，而自由韓國黨國會代表羅卿瑗發表過往無視BTS的言論，引起A.R.M.Y強烈不滿。

BTS防彈少年團如今紅爆全球，但過往也曾經是寂寂無名的歌手。（Twitter/@bts_bighit）

羅卿瑗近日出席公開活動發表演說時，聲稱自己是防彈少年團的粉絲，又提及BTS無名時期，曾出席她舉行的傷殘人士活動，但羅卿瑗當時只與另一名嘉賓，花樣滑冰奧運金牌得主金妍兒合照，如今回想起沒有和BTS防彈少年團合照感到非常後悔。

自由韓國黨國會代表羅卿瑗發表公開演說，自爆後悔沒與無名時期的防彈少年團合照。（視覺中國）

當時羅卿瑗與金牌運動員金妍兒合照，並無視了BTS。（IG/@yunakim）

羅卿瑗的言論隨即引來A.R.M.Y強烈批評，認為羅卿瑗只對金牌運動員獻媚，無視當時仍寂寂無名的BTS，無疑是差別對待，又對防彈少年團被無視非常心疼，更有A.R.M.Y希望BTS防彈少年團不要與政治扯上關係。

有網民批評羅卿瑗差別對待金妍兒和BTS，又心疼BTS過往遭受白眼。（Twitter/@bts_bighit）

而家BTS紅遍全球，總算吐氣揚眉啦！

+10
+9
+8
【EPIK HIGH越洋專訪】難忘香港雨中起舞　大談與BTS等人合作原因
BTS防彈少年團第8成員？　朴寶劍釜山搵V為學跳《Boy With Luv》
【BTS防彈少年團效應】跟V去釜山市民公園打卡　食埋RM強推冷麵
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。