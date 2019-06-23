BTS防彈少年團第8成員？　朴寶劍釜山搵V為學跳《Boy With Luv》

韓國人氣小鮮肉朴寶劍昨天（22日）去到菲律賓馬尼拉出席粉絲見面會，特別加插表演BTS防彈少年團4月推出的新歌《Boy With Luv》，跳得似模似樣的他，就像是組合第8位成員一樣。見面會上，朴寶劍更講到原來舞蹈由好兄弟V親自教授？

昨天朴寶劍在菲律賓的粉絲見面會上，除了帶來香港場也曾翻跳過的TWICE《What is Love?》和SEVENTEEN《Pretty U》外，驚喜帶來BTS防彈少年團《Boy With Luv》的表演。自少夢想成為歌手的朴寶劍，跳起舞上來絕不怯場，就像是一位專業偶像一樣，不少粉絲更大讚他簡直就是BTS防彈少年團一員。事後朴寶劍講到，原來他特別走到釜山向泰亨（V本名）請教舞蹈。經V的簡單教授後，朴寶劍再私下練習。

朴寶劍在菲律賓見面會大跳BTS防彈少年團《Boy With Luv》！（Nadine P影片截圖）

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BTS第9個MV破9億點擊

朴寶劍和V這對好友，經常互相支持對方，感情相當好。3月BTS防彈少年團在香港舉行演唱會時，當時也身在香港的朴寶劍亦有低調入場支持，手持組合的應援手燈為好友打氣。另一方面，《Boy With Luv》MV的點撃率今天（23/6）成功衝破4億，成為組合繼《DNA》、《FAKE LOVE》、《MIC Drop》和《IDOL》等大熱歌曲後，第9個點撃破4億的MV，同時亦刷新了韓國歌手的最多紀錄。

朴寶劍和V這對好朋友，私下也經常約去旅行。（Naver）