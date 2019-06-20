【BTS防彈少年團效應】跟V去釜山市民公園打卡　食埋RM強推冷麵

作為一個迷妹迷弟，相信都必得聽過「聖地巡禮」（성지순례）一詞，即到訪偶像曾踏足的地方或景點，再參考偶像擺同一姿勢拍照留念，來一個另類的近距離接觸。講到因「世界彈」BTS防彈少年團到訪過，而變成熱門打卡聖地的景點可算是多不勝數。上週組合去到釜山開見面會，其中V和RM曾停留打卡的釜山市民公園及冷麵店又因此而火紅起來。

上星期BTS防彈少年團在釜山開見面會，吸引大量粉絲特意前往釜山參加。而近年長期在海外舉辦演唱會的7位成員，也把握時間四處遊覽。其中V在Twitter上傳兩張於釜山市立公園拍的照片後，公園瞬間成為打卡地，吸引大量粉絲前往朝聖。見到粉絲反應熱烈，公園立即在同樣地方放上一塊告示版，指示粉絲正確的拍攝點。

BTS防彈少年團一連兩日在釜山舉行見面會，吸引大量粉絲入場。（Twitter/@bts_bighit）

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其後有粉絲提議把告示版換成腳印指示，於是公園聽從粉絲的意思，在地下油上兩個黑色腳印，讓大家能夠與V站在同一位置上打卡。釜山市民公園更在Facebook專頁畫出V走訪過的路線圖，並貼心地寫上「BTS來釜山市民公園了，現在就為大家介紹。A.R.M.Y們，就是這條路了！防彈少年團V曾走過的這條路，大家也一起來看一下吧」。除了釜山市民公園外，隊長RM這期間到訪過的一間冷麵店也生意大增，老闆更把RM曾坐過的位置安排成Photo Zone，大方讓粉絲打卡。

因為V一張相，釜山市民公園立即成為打卡點！（Twitter/@bts_twt）

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釜山市民公園（부산시민공원）資料：

開放時間：0500 ~ 2400

地址：195 Beomjeon-dong, Busanjin-gu, Busan, South Korea

交通：釜山地下鐵一號線/東海線釜田站

Dongnae Milmyeon（동래밀면）本店資料：

營業時間：24小時

地址：9-33 Suan-dong, Dongnae-gu, Busan, South Korea

交通：釜山地下鐵四號線壽安站4號出口步行5分鐘

RM曾經坐過的位置，被老闆佈置成拍照區。（Twitter/@DAYU_JK）