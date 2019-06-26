【多圖】挑戰李若彤飾演琴操姑娘　影壇才女英氣更勝前輩？

「星爺」周星馳的經典作品《大內密探零零發》中，李若彤飾演的琴操絕對是最亮眼角色，男裝可愛動人，女裝更是妖艷嫵媚，為整套電影畫龍點睛，堪稱經典中的經典，當然令觀眾感到最驚喜的是琴操竟為男兒身……

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最近，有一位女星在新上架的網絡電影《新河東獅吼》中挑戰一代女神李若彤，飾演京城名妓琴操一角，她便是演藝圈中少有的才女、出過小說的蔡潔（Jacky）。蔡潔戲中裏面不但介入陳浩民和胡然之間的感情，其真正身份更是西域女特務，既有連場打鬥，又要女扮男裝。

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蔡潔接受《香港01》訪問時便指《新》戲是她首次古裝演出：「最開心係有得試男裝扮相，我自己好鍾意！最搞笑係我啲朋友同觀眾都留言畀我，叫我以後Keep住演男人，因為覺得我真係好Chok！我諗呢個都係認可嚟。」問會否怕別人將她與李若彤比較？她答謂：「唔怕呀，佢係公認嘅女神，如果今次我做呢個角色令大家將我哋兩個聯想埋一齊，已經係一件好事！」

蔡潔又笑指自己在戲中不懂「無相神功」，因為兩個「琴操」的角色設定完全不同：「《大內密探零零發》嘅琴操最後會變壞人樣，我今次嘅琴操最後係一個情種，好唔同㗎。」談到最近的工作，她即透露自己正為新戲準備：「7月正式開工，係一個7、80年代時期嘅故事，造型會同而家嘅我好唔同，仲要練習唱歌！」

書展將至，早在3月推出小說《夢的轉場機器》的蔡潔坦言或會舉行簽書會，又透露新作品好有機會在9月面世。（Instagram/@jackykycai）

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