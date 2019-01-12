【短暫的婚姻】台灣回港撐場　電視版女主角蔡思韵：好希望再演出

由蔡思韵（Cecilia）、蔡潔、郭偉亮（Eric）以及陳奕迅主演的電視劇《短暫的婚姻》，17年在ViuTV播出短短五集，已令觀眾叫好叫座。編劇莊梅岩更將劇本搬上舞台，昨晚（11日）在理工大學賽馬會綜藝館作首場演出。

直擊舞台劇總綵排：

【短暫的婚姻】林海峰舞台上出軌獲彭羚撐場：佢唔鍾意就換太太！

【短暫的婚姻】潘燦良好想同林海峰鬥戲：想有男人間的碰撞！

電視劇導演陳志發、主演蔡思韵、蔡潔都有現身。（陳順禎攝）

Cecilia、蔡潔以及Eric都有捧場，Cecilia除了向同樣飾演Melena的禤思敏學習外，更希望揣摩一下莊梅岩的舞台劇本：「據說在舞台上是另一個故事上的表現，方式更大膽，用字、情緒上都更釋放。」而蔡潔則笑言會特別為潘燦良打氣：「因為我跟潘大哥在《東方華爾街》合作過，很難得的機會，當時他已給我良師的感覺。」

即睇莊梅岩談舞台劇／電視演員選角：

編劇莊梅岩拒為《短暫的婚姻》寫電影版劇本：我做唔到一雞幾味！

在台灣生活的Cecilia，特別回港為莊梅岩捧場。（陳順禎攝）

Cecilia因《短暫的婚姻》而為人熟悉，其實在此之前她已多次參演舞台劇：「一路都好希望再演出，我之前都有演過舞台劇，跟電視劇、電影很不一樣，聽說林海峰他們要排練好幾個月。舞台劇是一項挑戰，而我下半年都有機會演出，但現階段未能透露太多。」蔡潔亦同樣希望作多方面嘗試，目前她正忙於拍邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》。

蔡潔拍畢《飛虎之雷霆極戰》後會有新工作。（陳順禎攝）

Cecilia在台灣修讀戲劇，畢業後決定繼續在台灣生活，她說：「我覺得台灣的生活方式比較適合我，若果有工作便兩邊走，今次都是特別回來香港兩晚欣賞這一部舞台劇，之後會有一部有份參演的台灣電影會在香港上映，相信會有更多時間見面。」