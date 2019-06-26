【白色強人】郭晉安撞車竟毫髮無損　主角光環是不變定律！

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新劇《白色強人》首周收視高收27.7點，成績相當不錯！該劇除了集合強勁班底和演員陣容，幕後製作也非常認真，看得觀眾相當過癮，但在最新一集中，講到YT（郭晉安飾）和衛生局局長張實秋（張本立飾）一同乘坐的車輛因被示威者擲油漆而發生嚴重交通意外，多人重傷，張局長更頭部重創，情況危殆。但離奇的是，坐他身旁的郭晉安竟然一點傷都沒有，更即時醒來為他診治，相當詭異！

突然被撥紅油！（電視截圖）

明明劇組為求真實性搭建了一個像真度極高的急症室，更在手術室場面更用上真實的醫療器材，更安排一眾演員在拍攝前要都要學習醫療智識，在拍攝期間更有專業醫護人員作指導，及時糾正每個動作、每句對白，務求將最真實逼真的一面帶到觀眾面前！但在一場發生嚴重交通意外後，郭晉安竟毫髮無損，即時為身旁的張局長診治，更立即安排手術室，親自為他施手術！

一啲損傷都冇！（電視截圖）

不少網友都恥笑！（網上截圖）

點撃下圖重溫意外過程！

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劇集播出後，不少網民都表示震驚，大呻劇集離晒大譜，但有細心的網民稱可能是局長沒有繫上安全帶。另外，危症室啟動災難應變後，馬國明、李佳芯等醫生一字排開以慢鏡行出來一幕又受到不少劣評，不少網友笑稱：「行走啲，人命嚟！」，相當搞笑！雖然TVB的製作已比以前認真得多，但這些「膠位」應可免則免。

呢一幕係走去救人！（電視截圖）

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