宋仲基主動向傳媒爆離婚　疑因宋慧喬偷食朴寶劍？

「宋宋夫婦」宋仲基和宋慧喬今天（27日）宣布離婚，消息轟動全亞洲，不少粉絲都慨嘆果然現實中不存在童話婚姻。離婚消息公開後，不少網民猜測二人離婚的原因。有相關人士爆料指，宋仲基申請離婚後，主動向傳媒公開消息，疑似受不住宋慧喬偷食朴寶劍？

有韓國法律界人士爆料指，宋仲基向法院提出離婚調停申請後，他主動向傳媒公開消息。對於宋仲基的舉動，一般不常見出現在韓國明星身上，外界猜測宋仲基一早已經對二人的婚姻心死。加上韓國的離婚調停申請，一般由沒有責任的一方提出，因此外界茅頭直指女方疑似出軌。有韓國網民爆料，兩人離婚的最大原因在於宋慧喬小鮮肉演員朴寶劍出軌，而朴寶劍及宋仲基則是同門的至親師兄弟，才令男方在忍無可忍的情況下離婚。

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宋仲基和宋慧喬2017年10月31日舉行盛大婚禮，當時成為亞洲娛樂焦點，可惜今日兩人宣告離婚。（網上圖片）

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網民爆宋宋早已分居 宋仲基疑與金玉彬有路

另一方面，宋仲基出軌的傳聞亦隨之出現，除了早前有中國網友在微博大爆，宋仲基疑似偷食宋慧喬的閨密造型師外，近日又有消息指宋仲基疑似偷約韓劇《阿斯達年代記》的第二女主角金玉彬。有宋仲基私生飯在IG爆料指，男方曾與江原道及束草等地約會，甚至曾多次被私生飯目擊二人幽會，更有指宋仲基和宋慧喬早已分居，宋慧喬現居三星洞的娘家，宋仲基和金玉彬同居在另一房子，符合有網民講到「宋宋夫婦」婚房已一段時間沒有掉垃圾的傳聞。

有私生飯大爆宋仲基疑似偷約《阿斯達年代記》女二金玉彬。（劇照）

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對於宋慧喬出軌朴寶劍一事，朴寶劍所屬公司Blossom娛樂隨即發聲明否認事件。聲明提及對於朴寶劍的名字，出現在「宋宋夫婦」離婚的小道消息中，公司表示相當不愉快。慘變受害者之一的朴寶劍方表示，對於亳無根據的傳聞，之後會採取法律措施對付。而金玉彬方則暫時未有回應事件。

朴寶劍意外捲入「宋宋夫婦」離婚一事！（《男朋友》劇照）