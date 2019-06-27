宋仲基宋慧喬選「離婚調解」易辦事　若選「協議離婚」過程更繁複

韓國男神宋仲基與女神宋慧喬今日驚爆離婚，消息震驚整個亞洲娛樂圈！宋仲基方面證實，昨日（26/6）已向首爾家庭法院提交了離婚調解申請書，結束一年零八個月婚姻。其後宋仲基和宋慧喬先後發表聲明，證實兩人已經離婚，而宋慧喬方面言明兩人因性格不合而分開。

兩人於2017年的婚禮成為娛樂圈焦點（VCG）

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不過有不少網民對「離婚調解」跟「協議離婚」的分別有所疑問。據知，雙宋選擇「離婚調解」的最大原因，應該是出於時效和便捷的考慮。

按照韓國的現有規定，在雙方財產分割之類達成協議的前提下，在於「協議離婚」方面，提交協議後，會有三個月的「熟慮期」（如有子女還有更多程序）， 這個字眼在香港較少見，意思是暫時將問題擱置，爭取更多時間尋找解決方法 ，經過「兩次確認會」等一系列流程，最後才會送到戶籍地的區廳辦（類似香港各區民政處）處理，這樣的話需時較長而且全程要求本人出席。

相反如果選擇「離婚調解」就比較簡單快捷，兩人已初步達成協議，並交由雙方律師處理。交完訂好的協議後上庭一次，如雙方無異議就可以當場離婚成立，而且可以全程委托律師代辦，本人不必出席。然而對於行程繁忙的藝人來說，如果決定了離婚，選擇又快又方便的「離婚調解」方式其實也不出奇。