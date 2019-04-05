【非分熟女．專訪】吳慷仁堅持學廣東話　自爆睇港產三級片取經

講起吳慷仁這3個字，或許香港人對他未必有太深的認識，不過講起《下一站幸福》中的「花拓野」或是「拓野哥」大家或多或少都會有些印象，想當年不少中學生都在網上直播看大結局、丁噹一首《我愛他》唱到街知巷聞、不愧為台灣知名製作人陳玉珊的出品。今次吳慷仁越洋過海，來到香港拍戲，飾演一個「廚房佬」，而他事事為《非分熟女》都做了萬般準備，早前更抽出時間接受《香港01》訪問，細談拍戲的趣事！

吳慷仁在訪問中十分主動和努力講廣東話，他更表示自己很喜歡香港。（黃國立 攝）

堅持拍港片要講廣東話

吳慷仁在訪問一開始已經十分主動講廣東話，不過他自知廣東話講得不太好，又會即時請教現場工作人員，當問到他為拍《非分熟女》如何練習廣東話時如何練習。「在台灣找了個香港人上課，不過還是來到香港才真正熟悉廣東話，在現場會一直去煩工作人員和攝影師，在飯店就會一直開着電視聽廣東話，其實聽不太懂，主要就是把劇本裡面要說的廣東話台詞都背好，我全部都堅持講廣東話，不過有時演戲就會加一些國語的台詞，即興就沒太大關係。」

吳慷仁其後再補充，一開始導演來台灣找他收到出演《非分熟女》的提案時，反覆思考如果自己要來香港拍戲，又是第一部香港的戲，好應該要講廣東話，雖然那時候導演也沒有硬性規定要我講，但是來香港不講廣東話，難道我要講菲律賓話嗎？覺得講廣東話這件事會更有意義和誠意。

吳慷仁表示第一次香港電影《非分熟女》，是應該要講廣東話，既然要來了就要俾足誠意。（網上圖片）

2015年吳慷仁拍電視劇《出境事務所》要全程講客家話，對於他來說同樣是個挑戰，問到客家話還是廣東話比較難時，他沉思一下：「有一個很奇怪的狀況，我學會客家話再學廣東話會更難，因為音有一點像，有時客家話的音會跑出來，一開始真的很難！我跟老師講話，他會反問我你講甚麼？有一些發音會跑到客家話去，我要把客家話忘記才能學廣東話。」

吳慷仁自爆看香港三級片長大！（黃國立 攝）

自爆從小睇港產三級片

《非分熟女》講述阿Sa（蔡卓妍）扮演一名性冷感的已婦熟女，跟吳慷仁談及「性」時，他笑指：「我不知道香港人是比較保感，我小時候都是看香港的三級片長大的！（有看甚麼啊？）肉蒲團、邱淑貞、李麗珍，真的是女神啊！我真的覺得以前的三級片拍得蠻好的，是有故事、劇情、深度的。我很膚淺，對不起！」講完之後他都忍不住取笑自己。

吳慷仁表示這在香港工作完全是另一件事，尤其是香港有茶水阿姐，上面還寫有自己的名字，好感動！而且這是台灣沒有的，他提到要是有一天自己當上導演，一定會找倒茶大姐，她還會幫忙按摩，令人很放鬆。（黃國立 攝）

港星對台灣人是活在電視機裡

而提到阿Sa時，吳慷仁對她讚不絕口：「阿Sa真的很棒，我都一直跟別人這樣講，即使我回台灣也是這樣跟別人講，欣賞她很專業，現在的她很有能量，鏡頭上很漂亮，所謂的漂亮不是外貌而是從內到外，那是人生的歷練，她已經到了一個很好的階段。對我們台灣人來說，像阿Sa，香港明星，都是出現在電視上跟電影裡的，我入行10年，小時候都是看港片，8、90年代的港片阿Sa也參與在其中，她跟鄭伊健大哥的愛情片，對我來說阿Sa就是出現在電視裡面的人，而且在她身上學到很多東西。」

吳慷仁笑指跟阿Sa拍親熱戲完全沒有尷尬，唯一問題就是好凍，因為沒有穿衣服。（網上圖片）

【非分熟女】阿Sa有天分連鋼管舞導師都大讚：無聽佢講過一句辛苦

吳慷仁、阿Sa拍親密戲零尷尬

有看過《非分熟女》或是阿Sa Instagram的粉絲都知道，戲中兩人有親密戲，問到拍攝會否感到尷尬時，吳慷仁：「完全沒有，不過我有跟導演一直溝通，希望在拍攝的時候女演員會很舒服，其實就是不要讓對方感到不自在，畢竟在拍的時候大家會觸摸到，這是很私密的事情，不關敬業和表演的問題，所以我那時候有反覆跟製作組確認究竟有沒有跟阿Sa講清楚，那裡能摸不能摸，可以阿Sa都是說OK的，儘量把戲拍好就好。」

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