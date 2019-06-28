命案現場清潔師要面對血污屍臭　最嘔心是用鐵鏟起出屍體臉皮

在香港生活，當有人在寓所離世，大家第一時間關心的是會否變成凶宅，自殺、他殺還是自然死亡，死者背後的故事，究竟有幾多人會上心？近日一本《命案現場清潔師》的書籍，由一名清潔師盧拉拉(真名盧致宏)執筆撰寫，在命案現場見盡屍體的各種恐怖死法，甚至屍體被搬走後，屍水、屍油滲入牆壁地板，惡臭揮之不去，但比起人性醜惡，卻不算是什麼。

命案現場往往留有人形血污，要由專業人士處理。（盧拉拉FB圖片）

盧拉拉是一位台灣清潔師，但他打掃的卻是人人聞之色變的命案現場，近日他撰寫了一本《命案現場清潔師》的作品，在書中提到「我們掃的不只是案件現場，我們出現、我們離開，只為了抹去生命消逝時殘留的痕跡，消除人們心中的恐懼與傷痛」，他在書中提到第一個接手的案子就非常恐怖，原來一位獨居的老太太在家中倒斃，臉孔朝下，在悶熱環境下加速腐化，死者臉皮黐在地上，盧拉拉要慢慢用鐵鏟起出臉皮，才將屍體放進屍袋內，讓死者保留全屍，亦給了對方有尊嚴地離開。

盧拉拉所著的《命案現場清潔師》，揭露業界鮮為人知的一面。（盧拉拉FB圖片）

命案現場清潔師是一份厭惡性工作，收費按現場環境及清潔難易度來定價，所以絕對是海鮮價，現場除了屍體腐爛留下的污跡外，更會有嘔心的屍臭味，而盧拉拉就有特別研發去屍臭的辟味劑，而要入行其實需要2大條件，主要是體能及品格，他試過在案發現場的抽油煙機，發現了死者的私房錢，他直接交還給家屬，但他也看過人性的醜惡，試過發現了死者遺下的金錢，死者家屬為了這些錢卻大打出手。

下圖是命案現場清潔師工作日常：

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盧拉拉在書中亦提到一次清潔的難忘經歷，一位年約30歲的女士，找他清理亡父離世的寓所，原來該名女士的父母十多年前離婚，她也有多年未見父親，而在命案現場除了有一個人形血污，還有幾個紙皮箱，內裡放了該名女子小時候至少女時代的相片，她見到後隨即哭成淚人，盧拉拉戥她難過之餘，更學識了要珍惜身邊人。

盧拉拉的清潔團隊穿上防護裝備，才會進入命案現場，防止受細菌感染。（盧拉拉FB圖片）

其實命案現場清潔師，在外國也有人從事該種行業，而Netflix的電視劇《一塵不染》就是講述清潔師他們的故事，當然為了增加娛樂元素，會加入了黑幫情節，兩位男主角搵用專業知識，將命案現場重新整理，令警方難以追查兇手，跟台灣的盧拉拉工作性質接近，出發點卻是截然不同。