內地版《千與千尋》令童年回憶崩壞　真人海報有周冬雨井柏然

宮崎駿的日本動畫《千與千尋》，近日竟然出現一系列由內地演員拍攝的海報，令一班粉絲頗為震驚，誤以為內地開拍真人版《千與千尋》，令童年回憶崩壞。其實只是一個美麗的誤會，原來動畫在日本首映後，相隔18年終於登陸內地，而且中文版有超強配音陣容，包括周冬雨(千尋)、井柏然(白龍)，最搞笑是連無乜對白的無臉男，也找來彭昱暢配音，而且仿照動畫中的場面，製作了一系列的真人版海報，才會讓動畫迷虛驚一場。

周冬雨跟千尋外型截然不同，拍攝真人海報確是有點不合適。（官方海報）

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內地不時翻拍經典，卻往往出來效果不似預期，換來網民揶揄「有錢就是任性」，而日本動畫大師2001年的出品《千與千尋》，近日在內地竟然出現了真人版海報，而且有周冬雨、井柏然、彭昱暢等內地演員，不過大家不用擔心，雖然《千與千尋》確實是登陸內地，但並非開拍真人版，而是動畫版相隔18年終於在內地上映，而周冬雨、井柏然及彭昱暢只是為中文版配音，亦順道拍攝宣傳的電影海報，由於重現了動畫經典場面，才有開拍真人版的誤會。

人形化的白龍跟千尋，至今仍是粉絲的集體回憶。（Youtube影片截圖）

真人海報由井柏然拖著周冬雨，突然變成愛情故事。（官方海報）

下圖是《千與千尋》經典場面：

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雖然是上映18年前宮崎駿的舊作，但內地粉絲反應熱烈，上映後首日票房已達5581萬人民幣，比起全新的《反斗奇兵4》只收1800萬人民幣，贏得相當漂亮。不過觀眾對於內地演員的配音版本，卻是甚為不滿，指完全表達不到原作的神髓，而且內地配音版總帶點土土突兀的感覺，降低了原作的格調，最離譜是大部分時間也是「嗯、啊」的經典角色無臉男，也要找來小鮮肉彭昱暢配音，不知道用意何在，甚至有網民懷疑此舉是為開拍真人版鋪路，令經典出現崩壞的危機。

《千與千尋》的千尋與無臉男。（Youtube影片截圖）