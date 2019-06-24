【過界的愛】泰劇奶奶同新抱發展婆媳戀　老爺仔仔一齊戴綠帽

婆媳關係一直是男士最大的課題，奶奶跟新抱很多時也是貼錯門神，但原來婆媳關係太好，一樣會帶來煩惱，泰國電視劇《過界的愛》(婆媳的秘密)，就是講述一段婆媳戀，之後老爺還對新抱動心，而阿仔知道後，原本和諧融洽的家庭，頓時四分五裂，這齣劇集的狗血情節，其實並非憑空創作，而是以真人真事改編而成，讓人為之驚訝。

《過界的愛》由真人真事改編而成，講述一段婆媳戀。（劇照）

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奶奶跟新抱一起出浴的畫面，尺度十分大膽。（Youtube影片截圖）

泰劇《過界的愛》來自廣播節目《Club Friday》，將聽眾的真實故事，改編成電視劇，雖然每個單元集數不多，純粹短篇劇集，但情節卻往往十分震撼，而其中一個4集的故事《過界的愛》，就是講述富二代跟一名女孩相戀，之後結婚並帶回家跟父母一起居住，但一家人的關係，卻驟然起了翻天覆地的變化，原來奶奶跟新抱，竟然發展出一段婆媳戀。

仔仔跟女友結婚後，跟父母一起生活，卻鬧出了家變風波。（劇照）

下圖是婆媳二人親密關係：

+ 4 + 3 + 2

事緣老爺原來背著妻子，在外花天酒地，其後東窗事發，奶奶當然十分傷心，最想不到是此時新抱給與親切安慰，婆媳兩個女人竟然日久生情，而劇中有不少二人的親密畫面，包括一起在床上擁吻，又一起沐浴並發生同性戀關係，畫面露骨又大膽，在泰國於晚上8時半合家歡時段播出，確是相當開放。性格花弗的老爺，對新抱又起了色心，更想背著兒子及妻子，暗裡追求新抱。最後婆媳戀的關係讓兒子知悉，一家人彼此背叛，究竟最後如何收科？在此先賣個關子，讓觀眾慢慢追看，但如此出位的情節，在港劇中肯定無可能睇到。

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下圖是劇集內容片段：