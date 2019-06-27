【宋仲基宋慧喬離婚】宋仲基壓力大致脫髮　婚姻破裂喬妹要負責？

韓國人氣電視劇《太陽的後裔》主角宋仲基和宋慧喬戲假情真，在2017年10月31日共偕連理，可惜今日（27/6）各自發表聲明，宣布因性格不合而進行離婚調解，而外界亦關注離婚責任歸向哪方。韓國傳媒Newsis報道，韓國法律界人士傾向認為宋慧喬應負上離婚責任，因為在韓國，離婚調解由沒有歸責事由的一方提出申請，而宋仲基事前向傳媒「放風」，法律界認為宋仲基理直氣壯，不是負上離婚責任的一方。

宋仲基和宋慧喬因性格不合而進行離婚調解。（視覺中國）

法律界認為離婚責任歸宋慧喬身上。（IG/@kyo1122）

宋慧喬今年四月來港出席金像獎新聞圖

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另外，有傳聞指宋仲基去年9月拍攝《阿斯達年代記》時，就與宋慧喬起爭執和分居，當時宋仲基壓力太大導致脫髮，令劇組工作人員揣測宋仲基婚姻亮紅燈。雖然宋仲基在5月舉行的《阿斯達年代記》大方提及宋慧喬，以圖粉碎不和傳聞，但有演藝界人士指出，宋仲基本來打算在《阿斯達年代記》終映後公布離婚消息，只是兩人離婚傳聞甚囂塵上，最終宋仲基決定提前公布消息。

有演藝界人士指出，宋仲基拍攝《阿斯達年代記》時，因壓力大而脫髮。（IG/@kyo1122）

宋仲基《阿斯達年代記》劇照