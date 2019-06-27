【宋仲基宋慧喬離婚】去年9月因生育問題決裂　仍瞞「分訊」放閃

韓國演員宋仲基和宋慧喬今日（27/6）各自發表聲明，宣布因性格不合而離婚，震驚一眾韓劇迷。從今年初開始，「雙宋」離婚傳聞不斷，兩人多次否認傳聞，又不時大派閃光彈，不過有韓國傳媒報道，早在去年9月，宋仲基和宋慧喬已經悄悄分居。

宋仲基和宋慧喬今日發聲明宣布離婚。（網上圖片）

韓國傳媒《體育朝鮮》指出，宋仲基去年9月投入拍攝tvN電視劇《阿斯達年代紀》時搬離與宋慧喬的愛巢，並住在一名演藝界好友的寓所至今，當時兩人婚姻生活仍未滿一年。《體育朝鮮》表示，宋仲基和宋慧喬去年就演出作品和生育等問題起爭執，最終導致關係破裂，離婚收場。

韓國傳媒報道，「雙宋」早於去年9月已經分居。（資料圖片）

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雖然兩人被指去年9月已分居，亦已有一段時間未有一同公開露面，不過宋仲基和宋慧喬一直未有避嫌提及對方，去年11月，宋慧喬與宋仲基同門師弟朴寶劍出席《男朋友》製作發布會，曾明言：「宋仲基說要一直關注這部電視劇」，而宋仲基上個月現身《阿斯達年代紀》時，亦表示婚姻生活令他心靈安定，而宋慧喬亦有支持他拍劇。因此，宋仲基和宋慧喬今日宣布離婚，難免令「雙宋」粉絲大為錯愕。

宋慧喬去年現身《男朋友》製作發布會時，曾明言宋仲基會支持劇集。（Viu《K1頭條》提供）

宋仲基上個月出席《阿斯達年代紀》，仍開腔談及宋慧喬，言談間沒有離婚意欲。（視覺中國）

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