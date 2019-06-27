【宋仲基宋慧喬離婚】韓國4對戲假情真明星夫婦　有一對已婚14年

33歲宋仲基與37歲宋慧喬因出演大熱韓劇《太陽的後裔》而結緣，兩人於2017年10月31日拉埋天窗，成為一時佳話。可惜，這段「姊弟戀」婚姻僅僅維持一年幾，兩人便因性格差異問題而分開，於27日宣布離婚，令人感慨。

車藝蓮&朱相昱

朱相昱與車藝蓮於2015年拍攝韓劇《華麗的誘惑》而相識，戲假情真，兩人於2016年3月拍完劇集後便確定戀人關係，一直愛得甜蜜。在交往了一年半之後，朱相昱同車藝蓮於2017年5月25日在首爾舉辦非公開婚禮，去年7月30日，車藝蓮誕下一女，一家三口幸福美滿。

朱相昱與車藝蓮因拍攝《華麗的誘惑》而互生情愫，於2017年結婚。（naver圖片）

+ 3 + 2

金素妍&李尚禹

38歲的金素妍與39歲的李尚禹於2016年合作韓劇《家和萬事成》，戲中的金素妍不顧前夫同奶奶的阻撓，與飾演醫生的李尚禹結婚。金素妍曾在劇集的訪問中多次讚揚李尚禹為人真誠不造作，演戲時甚至感覺要愛上男方，對他有讃無彈，非常欣賞，而李尚禹更坦言對金素妍一見鍾情，因為有她才接拍《家和萬事成》。當時兩人無論是私下對戲抑或休息時間，都經常在一起，因此擦出火花，在2016年9月便大方認愛，2017年6月9日，以非公開形式於首爾江南區某禮堂舉行婚禮。

金素妍同李尚禹在劇中經歷重重困難，最後終於步入婚姻殿堂。（劇集截圖）

+ 4 + 3 + 2

韓佳人&延政勳

2003年，韓佳人與延政勳因參演韓劇《黃色手帕》結緣，兩人在劇中扮演苦命情侶，在戲外也互生情愫。2004年12月31日，26歲的延政勳在交往的第600天便向22歲的韓佳人求婚，翌年4月舉辦婚禮，在兩千多位來賓的見證下，共結連理。當時正值兩人事業的巔峰期，而韓佳人尚未大學畢業，延政勳亦未入伍，兩人純粹因為感情深厚而結婚。2016年4月16日，韓佳人誕下一女，上個月13日，她再度產子，如今兒女雙全，完滿幸福。

韓佳人與延政勳因韓劇《黃色手帕》結緣，兩人由戲裡愛到戲外，最終共結連理。（劇集截圖）

+ 4 + 3 + 2

具惠善&安宰賢

34歲的具惠善比安宰賢大3歲，兩人於2015年拍攝韓劇《Blood》時擦出火花，陷入熱戀，一年後便拉埋天窗，只邀請了至親好友參加婚禮，並將婚禮費用捐贈給病童。具惠善同安宰賢可謂是很多人心中的模範夫妻，婚前婚後都甜甜蜜蜜，偶爾還會在社交平台放閃，男方更是從不吝嗇展現對女方的愛，幸福舉動羨煞旁人。2017年，兩人出演綜藝節目《新婚日記》，分享相處點滴，獲得不少粉絲喜愛與好評，但其後具惠善因健康問題便鮮有拍攝影視作品。

具惠善與安宰賢在劇集《Blood》中飾演外科醫生，安宰賢是感染者，成年後一直維持25歲左右的樣子生活。（naver圖片）