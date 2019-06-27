【宋仲基宋慧喬離婚】二人擁勁多豪宅　7億港元資產如何分配 ?

韓國演員宋仲基和宋慧喬宣布結束1年零8個月童話式婚姻，震驚全亞洲。據稱，二人的離婚協議經已達成，而離婚調解申請中最重要的爭議在於財產分割和精神賠償，有「行走的中小企業」之稱的二人所擁有的龐大資產究竟會如何分配，亦是大眾備受關注的焦點。

2017年，宋仲基和宋慧喬舉行世紀婚禮。（視覺中國）

宋仲基和宋慧喬當年戲假情真成為夫婦。（《太陽的後裔》劇照）

於1996年出道的宋慧喬在20多年演藝生涯裏，經常投資房地產，更在tvN節目《名單公開》中被評選為「擁有高品質海外房地產的明星們」的第9名。2007年在美國紐約拍攝電影《Fetish》（戀物）期間，購入當時價值174萬美元（約1358萬港元） 、位於曼克頓中央公園對面的S豪宅，直至去年已飆升到接近280萬美元（2186萬港元）。在韓國，宋慧喬亦擁有多個物業，單單在三成洞已經擁有三幢住宅，包括價值20億韓元（約1351萬港元）的阿德爾豪斯高級別墅、價值95億韓元（約6432萬港元）的現代住宅園區住宅，以及今年初以91億5千萬韓元（約6195萬港元）購入的東亞製藥前會長住宅，總值高達206億韓元（約1億4千萬港元）。

宋慧喬擁有位於紐約曼克頓中央公園對面的S豪宅的物業。（tvN《名單公開》影片截圖）

宋慧喬擔任護膚品代言人。（網上圖片）

宋仲基在主演《太陽的後裔》後聲名大噪，亦加入演藝圈物業富豪的行列。他在首爾梨泰院購入價值100億韓元（約6770萬港元）的單幢住宅，在首爾盤浦洞也擁有價值25億韓元的別墅。另外，二人在結婚後的廣告收益就已達到400億韓元（約2億7千萬港元）左右，合計資產總值731億韓元（約4億9千萬港元）。韓國傳媒稱，縱觀今年的樓市，預料樓價仍然會大幅上漲，因此推斷二人需要瓜分的資產合計至少有1000億韓元（約6億7千萬港元）。

宋仲基名下位於梨泰院的新婚房，共有180坪。（TV朝鮮《星星Talk Show》影片截圖）

宋仲基手上有多個代言。（網上圖片）

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