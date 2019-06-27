重溫范冰冰李晨4年愛情時間線　一場逃稅風波令「我們」變質

今日（27日）范冰冰在微博宣布與李晨分手：

「人的一生可能會經歷各種告別，在我們的相遇中收獲的愛和溫暖都化為了永恆的力量，感謝一路走來你所有的給予，支持和愛。謝謝未來還會有的關心和愛護。我們不再是我們，我們依然是我們。 ​」

之後李晨亦有將訊息轉載，再加上自己的文字：

「從朋友到愛人，再做回朋友，情感的形式會變，但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恆的。我們不再是我們，我們依然是我們。」

李晨與范冰冰在拍攝《武則天》（武媚娘傳奇）時撻着。（劇照）

《武媚娘傳奇》戲假情真

其實范冰冰和李晨是在2014年時合作拍攝內地劇集《武媚娘傳奇》（港譯：武則天）而暗生情愫，多次傳出二人相戀的緋聞。不過當時二人並沒有承認。直至2015年才公開戀情。當時李晨在微博上載了一張與冰冰同穿白色情侶裝的自拍照，寫下「我們」二字，冰冰亦有轉發，當時亦是冰冰出道18年以來第一次公開承認的戀情。

他們公開戀情的一張情侶裝合照。（李晨微博）

2017年訂婚

2017年范冰冰的36歲生日派對當晚，李晨在一片花海、全場粉紅色佈置之下，跪地向范冰冰求婚，當時冰冰更感動得失控落淚。當時李晨還6個范冰冰的貓貓寵物造型的蛋糕。而李晨於微博分享當晚的求婚過程時，更寫下了：「我們，永遠……」繼而范冰冰亦有轉載，還回應李晨寫下：「永遠，永遠……」自此之後，粉絲們都開始改口叫范冰冰為李太，還有多位圈中名人都轉載李晨的帖子送上祝福，包括楊冪、舒淇、鹿晗以及舒淇等等。

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2018年逃稅風波

2018年中，范冰冰先後牽涉到「陰陽合同」以及「逃脫風波」，令她突然之間在娛樂圈銷聲匿跡，據知范冰冰欠政府的稅款接近9億人民幣，令她紛紛變賣家產償還稅項，就連「唐德影視」的1.61%股權亦全數沽清，以致她的作品《巴清傳》亦播出無期。但當時李晨對冰冰仍然不離不棄，更曾一度傳出李晨為幫冰冰還債，把自己一座位於北京二環、價值約6,000萬人民幣的四合院公開拋售！雖然當時已澄清該四合院不為李晨擁有，但大部分粉絲都曾信以為真，認為李晨一定會助冰冰度過此難關。

范冰冰早前因為到西藏參與慈善活動而病倒。（范冰冰微博）

2019年6月27日宣布分手

范冰冰因「逃脫風波」而聲名大挫，雖然在她神隱約9個月期間曾傳出過她退出娛樂圈的消息，但近日卻不斷傳出范冰冰將會正式復出的報道，而真正的是，她早前到過西藏參與慈善活動，亦開創了個人美容品牌，人氣一度回升不少。不過2019年6月27日，李晨和范冰冰各自在微博宣布分手。空穴來風，必定有因。自消息傳開後，不少網友都開始偵探上身，去推測二人分手的真正原因。

粉絲們一直都期待二人的婚期。（視覺中國）

分手真正原因？

大家都紛紛否定是有第三者介入，亦認為二人是郎才女貌，性格亦非常夾。而最重要的原因，可能是因為二人在過去一年所經歷的實在太多。因為「逃脫風波」一事，兩者都分別在期間努力去解決問題，出現過的爭執、所聽過的說話，甚至是在二人爭拗時或多或少都總會出現一些互相傷害過的說話，愛情亦因此而慢慢被消耗，與其在日後相處的時候想起對方如何傷害過自己，倒不如將愛情活埋，改以友情方式相處，或者是冰冰和李晨情誼更好的出路，正如李晨所言：「但你我之間最純粹的感受不會變，彼此的信任與支持是永恆的。我們不再是我們，我們依然是我們。」

范冰冰與李晨的甜蜜合照會在大家的回憶之中：