【范冰冰李晨分手】求婚派對極盡浪漫　那年甜蜜如今化作唏噓

內地演員范冰冰、李晨一直是大眾稱羨的一對，二人在2015年5月29日在娛樂圈投下震撼彈，以「我們」身份上載合照宣布戀情，引來無數網友熱烈討論。二人不時放閃光彈，偶爾又傳出見父母、買樓等消息，令范冰冰和李晨拉埋天窗的傳聞甚囂塵上。2016年范冰冰在上節目《康熙來了》時更曾經說過李晨是她最後一個男朋友，而二人亦在交往兩年之際公開婚訊，非常甜蜜；怎料今日（27日）大眾等來的卻是二人的「分訊」，令人不勝唏噓。

李晨單膝下跪為范冰冰戴上戒指，求婚派對現場洋溢着幸福泡泡。（李晨微博）

李晨特意在2017年9月16日范冰冰36歲生日當天舉辦求婚派對，並以她愛好的粉紅色為主調，全場佈滿玫瑰花，連蛋糕也有6個，當中4個更是以范冰冰的愛貓為造型，十分有心思。李晨後來在微博公開婚訊，寫道︰「我們，永遠……」與當初兩人公開戀情時寫下的「我們」互相呼應。從照片可見，李晨單膝下跪為范冰冰戴上戒指，而平日霸氣十足的范爺當時卻眼泛淚光，可見她在愛情面前甘願當一個小女人。當時黃曉明、舒淇、Angelababy、楊冪等都在網上為二人送上祝福。

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今日（27日）范冰冰上載了一段文字：「我們不再是我們，我們依然是我們。」宣告二人的愛情正式畫下句號，現在回看求婚時的這些幸福片段也許令人不禁質疑愛情。兩人攜手經歷了大風大浪，走過了范冰冰逃稅事件的低潮，但後來走着走着就散了，就如蘇軾在《水調歌頭》寫道：「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」，要各自再覓幸福。