【范冰冰李晨分手】 出道22年緋聞多多　連香港男神都是她囊中物

37歲范冰冰今日（27日）晚上宣布結束與內地男星李晨的四年情，回復朋友關係。她曾與李晨談婚論嫁，更曾經講過「李晨是最後一個男朋友」的言論，不過兩人依然分手告終。范冰冰出道多年，單單緋聞男友就有多達18位，雖然有幾位都只是謠傳並沒有真憑實據，但足以證明其感情生活豐富，確似她飾演過的武則天。

范冰冰宣布與李晨分手，回復朋友關係。（視覺中國）

范冰冰微博宣布與李晨分手 4年情正式告終：我們不再是我們

范冰冰與李晨在2014年因拍攝內地劇集《武則天》後戲假情真成為情侶，但其實她與同劇的年下男李治廷亦有過一段耐人尋味的緋聞。二人早於2013年拍攝電影《一夜驚喜》飾演情侶後被爆關係密切，常常打情罵俏，二人當時更加被網民目擊在布吉拍拖，男方更親吻了女方一下。而二人在《武則天》中第二度合作更不避嫌，在公開活動中多次面貼面咬耳仔，令緋聞升溫，不過正在二人緋聞傳得最熱火朝天的時候，范冰冰宣布了和李晨的戀情，嚇窒不少看好這對緋聞情侶的粉絲，據知情人士指，李治廷受了很大的打擊，當時度過了一段頹廢的日子。

范冰冰與細五年的李治廷緋聞在當年傳得熱火朝天。（視覺中國）

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眾多緋聞中，范冰冰態度最為堅決的就是與洪金寶的緋聞，有媒體曾經爆料二人曾經在上海某公寓及北京某公寓同居，更有傳二人在劇組時，范冰冰於凌晨在洪金寶的房間逗留，亦有報道稱指出洪金寶曾經大花200萬為范冰冰買樓，不過以上傳聞皆未被證實過。「內地首富之子」王思聰當年在微博大爆范冰冰與洪金寶昔日的緋聞後，范冰冰馬上透過工作室發布「聲明函」表示將追究部份媒體的法律責任，而洪金寶被傳媒追問與范冰冰的緋聞時更一度扯火勃然大怒，極力否認。

洪金寶和范冰冰以強硬態度回應緋聞。（網上圖片）

內地女演員張鈺多年前曾經大爆，有一位未成年就出道的范姓女星，在未成名時為了贏得拍戲機會與導演交易，疑似暗示范冰冰潛規則。曾捧紅過無數女星的英皇娛樂老闆楊受成因與范冰冰的一張親密合照，所以當時被指是包養范冰冰的對象之一，不過這個說法依然是沒有根據的。

楊受成曾被影到與范冰冰的「親密照」。（網上圖片）

范冰冰於2004年與張衛健拍攝《小魚兒與花無缺》時，因一場床上激情戲而傳出緋聞，不過後來殺青後二人距離漸遠，緋聞亦因此不了了之。

張衛健與范冰冰曾經拍過床上激情戲。（網上圖片）

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