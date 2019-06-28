【范冰冰李晨分手】癱瘓微博成史上最高熱搜　超過4千萬人搜索

繼宋仲基同宋慧喬昨（27日）宣佈離婚，結束1年零8個月童話式婚姻震驚全亞洲之外，同一日內地女星范冰冰同男友李晨就發微博宣佈分手，結束4年情，隨即成為全城熱話。而他們一宣佈分手之後微博搜查量﹑討論度不斷上升，同一時間高達超過4千萬人次搜索，一度令微博癱瘓，成為微博熱搜史上最高的數據，搶盡了不少風頭。

范冰冰﹑李晨分手一事，令微博癱瘓。（視覺中國）

「雙宋」離婚消息一出當然第一時間引來大家議論紛紛，一日之間就有八條相關事情登上熱搜榜，包括「宋慧喬不戴婚戒原因」﹑「宋仲基稱離婚過錯方為宋慧喬」…最高一則熱搜量有超過6百萬人搜索，最少一則有超過80萬人次搜索，總共加上來超過1800萬人次搜索。

而范冰冰同李晨分手消息一出，從一開始已經有超過3千萬人次搜索，到後來數子不斷上升超過4千萬，同一時間有這麼多人搜查他們分手一事，令微博癱瘓了接近30分鐘，可見他們的事情大家都感興趣。

他們分手一事超過4千萬人次搜索。（微博圖片）

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「雙宋」離婚熱搜有八則都比不上范冰冰一則。（視覺中國﹑微博圖片）

事實上昨日亦是內地男星張若昀同女星唐藝昕的結婚好日子，原本他們的熱搜度一直在頭幾位，未幾發生「雙宋」離婚﹑范冰冰﹑李晨分手一事，將他們的熱搜量漸漸下降，只有超過2百萬人搜索，不少網友都替他們感到可憐，風頭就給別人搶去了。